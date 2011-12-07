В РТ зафиксировано еще 29 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане по состоянию на 24 августа текущего года зарегистрировано 6 308 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 29 новых случаев. На данный момент четверых доставили в больницу, остальные 25 получают амбулаторное лечение на дому. Среди выздоровевших 5 128 человек.

Основным очагом заражения в республике стала Казань – в столице за последние сутки зафиксировано 18 случаев заражения COVID-19, трое из Сабинского и по одному из Алексеевского, Алькеевского, Альметьевского, Бугульминского, Зеленодольского, Лаишевского и Нурлатского районов и из Набережных Челнов.