Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В РТ зафиксировано еще 29 новых случаев заражения COVID-19

Среди выздоровевших 5 128 человек. 

В Татарстане по состоянию на 24 августа текущего года зарегистрировано 6 308 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 29 новых случаев. На данный момент четверых доставили в больницу, остальные 25 получают амбулаторное лечение на дому. Среди выздоровевших 5 128 человек.

Основным очагом заражения в республике стала Казань – в столице за последние сутки зафиксировано 18 случаев заражения COVID-19, трое из Сабинского и по одному из Алексеевского, Алькеевского, Альметьевского, Бугульминского, Зеленодольского, Лаишевского и Нурлатского районов и из Набережных Челнов. 

КВ
Лента новостей