Средневековые бои состоятся в Болгаре в ближайшие выходные

Из-за пандемии коронавирусной инфекции сроки проведения фестиваля несколько раз переносились, но он все-таки состоится в последние выходные сентября. С Роспотребнадзором мероприятие согласовано. Об этом рассказала заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму Екатерина Барабанова во время пресс-конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ».

— Фестиваль популярен, его посещаемость растет. На первом фестивале в 2014 году было 14 тысяч зрителей из 12 регионов страны, а сейчас фестиваль собирает до 40 тысяч человек. В 2019 году 52% зрителей — гости из других регионов России, и география фестиваля постоянно расширяется. В этом году ожидается около 70 организованных групп из Ульяновской, Самарской, Пензенской областей, Башкортостана, Удмуртии, — подчеркнула Екатерина Барабанова.

Организатор международного фестиваля «Великий Болгар», директор агентства «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин рассказал, что на участие в фестивале поступило более 600 заявок от Калининграда до Новосибирска. Реконструкторские бои перенесут зрителей в глубь IX–XV веков — во времена Золотой Орды, древней Руси и средневековой Европы. На фестивальных площадках будут представлены рыцарские одиночные сражения, дуэльные бои, лучные турниры, массовые бои — бугурты. В них примут участие самые титулованные команды России. А вечером, когда стемнеет, начнется театрализованное фаер-шоу!

Все два дня на фестивале будут проходить всевозможные мастер-классы по традиционным народным ремеслам, историческим танцам, владению спортивными мечами, ремесленная ярмарка и много других событий.

Особого внимания заслуживает большая четырехчасовая театрализованная концертная программа, в которой выступят популярные группы из Москвы, Казани, других регионов, соединяющая в своей музыке средневековый стиль и современное звучание.

Для зрителей будут организованы всевозможные конкурсы, например конкурс костюмов, конкурс на самый интересный видеоролик о фестивале. Победителей ждут призы.

И еще одна приятная новость — в этом году вход на все площадки фестиваля средневекового боя «Великий Болгар» бесплатный.