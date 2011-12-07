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Бастрыкин: в Красноярском крае задержан парень, готовящий нападение на школу

Глава Следственного комитета рассказал о предотвращенной атаке.

В Красноярском крае задержан юноша, который готовил очередное нападение на учебное заведение. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Глава СКР не сообщил подробности, сказав лишь, что предотвращено нападение на школу. «Задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — цитирует Бастрыкина ТАСС.

Он отметил, что за последние годы совершенно около 10 нападений на учебные заведения в регионах России.

Напомним, в понедельник, 20 сентября, учащийся Пермского университета зашел на территорию вуза с ружьем и открыл стрельбу. В результате нападения погибли шесть человек, 40 получили ранения. Тимур Бекмансуров, так зовут напавшего, был задержан прибывшими на место сотрудниками ДПС. Во время задержания получил тяжелые ранения и находится в больнице.

КВ
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