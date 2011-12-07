Детей с деструктивным поведением в России начнет вычислять искусственный интеллект

Школьников со склонностями к социально опасному поведению начнут выявлять по анализу письменных работ с помощью искусственного интеллекта. Об этом сегодня сообщают «Ведомости».

На создание программного обеспечения для такого анализа из бюджета страны выделят 1,7 млрд руб.

Детский психиатр Европейского медицинского центра Павел Зайцев комментирует, что такой анализ и правда может дать эффект, но только если речь идет о текстах на свободную тему. Но некоторые специалисты предполагают, что программа может выдать и некорректный результат.

Мотивацией для создания такого проекта послужили недавние случаи насилия в учебных заведениях. В то числе вооруженное нападение на вуз в Перми, в результате которого погибли шесть человек, получили ранения 40.