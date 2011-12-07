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Тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий присоединился к Неделе безопасности дорожного движения.
Тренер двукратных чемпионов России призвал водителей призвал водителей быть особенно внимательными на работе и соблюдать ПДД.
Неделе безопасности дорожного движения проходит по всей стране, главной темой мероприятия является профилактика ДТП с детьми и снижение тяжести их последствий.
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