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Леонид Слуцкий присоединился к Неделе безопасности дорожного движения

Мероприятие проходит по всей стране.

Тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий присоединился к Неделе безопасности дорожного движения.

Тренер двукратных чемпионов России призвал водителей призвал водителей быть особенно внимательными на работе и соблюдать ПДД.

Неделе безопасности дорожного движения проходит по всей стране, главной темой мероприятия является профилактика ДТП с детьми и снижение тяжести их последствий.

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