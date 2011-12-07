Мэр Иннополиса ушел в отставку

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев ушел в отставку по собственному желанию .

«Руслан Шагалеев по собственному желанию досрочно сложил свои полномочия Мэра города Иннополис в соответствии с положениями, предусмотренными Законом об общих принципах местного самоуправления», - рассказали в мэрии города.

Руслан Шагалеев планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра города Иннополис.

В Иннополисе с 17 по 19 сентября впервые состоялись выборы Совета депутатов. Жители, имеющие постоянную регистрацию на территории города, выбрали 7 человек в Муниципальный Совет города, в их числе Руслан Шагалеев.

Руслан Шагалеев возглавляет город с 2016 года.