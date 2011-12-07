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На форуме Kazan Digital Week-2021 авторам лучших проектов вручили по 100 тыс. рублей

Всего в питч-сессии приняли участие основатели 21 стартапа.

Победители международного форума Kazan Digital Week-2021 — авторы лучших медицинских технологичных проектов получили по 100 тыс. рублей и возможность внедрения своих проектов. Об этом сообщает ГК Innostage.

Всего жюри выделило три проекта — победителя: сервис You Сan, проект «Точка зрения» и проект «Пирогов AI». Все стартапы так или иначе направлены на внедрение инновационных решений в медицинские учреждения.

«Мы четко понимаем — для того, чтобы достичь лучших мировых показателей в здравоохранении, мы должны использовать инновационные цифровые методы» — рассказал Айрат Гарипов, заместитель здравоохранения республики Татарстан.

«Медицинская отрасль остро нуждается в использовании современных управленческих решений» — добавил Гарипов.

Финалисты смогли не только представить свои разработки, но и обсудить возможность пилотного внедрения в медицинских учреждениях Татарстана. 

КВ
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