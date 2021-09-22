От риса до «виагры»: топ-7 интересных товаров с индийского базара в Казани

Индийский рис

Рис — основная часть индийской кухни. Индийцы его едят и утром, и днем, и вечером. Поэтому и вывели множество сортов. Самый известный из них — басмати, это разновидность ароматного риса с мелкими длинными зернами. С хинди название риса переводится как «душистый», ну и цена у него соответствующая.

Его и другие сорта риса можно найти на индийском базаре. По виду они отличаются от той крупы, к которой мы привыкли.

«Индийский рис тоненький и длинный, в нем практически не содержится крахмал. Есть пропаренный и непропаренный, оба вида очень вкусные. Если выбирать для гарнира, то лучше непропаренный, а пропаренный подойдет для плова. У каждого риса есть выдержка, его держат в цеху в специальных условиях от одного года и более. Чем больше выдержка, тем рис элитнее. В Индии популярно блюдо „бирьяни“ — индийский плов: на большой сковороде обжариваются специи с луком, можно добавить йогурт, затем курицу и пропаренный рис, все заливается водой и тушится», — рассказывает продавец-консультант Анна Дроменко.

Специи

Индийская кухня острая и пряная. Чтобы повторить ее на своей кухне, можно купить на базаре индийские специи. Одна из самых распространенных — гарам масала. Сказать точнее, это не одна специя, это их микс, куда входят черный перец, корица, кардамон, мускатный орех и гвоздика. Хотя единого рецепта для нее не существует, дополнять смесь могут лавровый лист, перец чили, куркума, бадьян, фенхель, кориандр, кумин и другие пряности.

В индийской кухне гарам масала добавляют практически во все блюда. А мы можем добавить ее в рыбные и мясные блюда, выпечку, даже в чай — приправа считается согревающей и очень подойдет для осенних холодов.

Консервированные творожные шарики

Традиционный индийский десерт «Расоголла» или «Расгулла» относится к бенгальской кухне и стал ее визитной карточкой. Он готовится из чхены — сырного творога и сиропа. Мягкие шарики, плавающие в сахарном сиропе, идеально подойдут к чаю.

«Шарики полностью находятся в сиропе, они очень мягкие и сладкие. В состав входит творог, сахарный сироп, розовая вода, может содержать следы арахиса и кунжута. Я обычно вылавливаю шарик ложкой и запиваю чаем. Можно разбавить водой, если кажется слишком сладко. Открытый продукт нужно хранить в холодильнике и съесть в течение недели», — сообщает продавец-консультант Анна Дроменко.

Лепешка из нутовой муки

Лепешки эти не просто вегетарианские, а веганские, то есть только из растительного сырья. Горох нут богат белками и углеводами, как и все бобовые культуры. Он снижает уровень холестерина и регулирует пищеварение. В нем содержатся калий и магний, а также кальций и фосфор.

Лепешки уже готовы и продаются в упаковке, поэтому их стоит просто подогреть на сковородке и есть с супами и салатами или вместо чипсов. Имеют пряный вкус.

Зубная паста с перцем, гвоздичным маслом и имбирем

Индийские зубные пасты являются хитом продаж среди казанцев, говорят местные продавцы. Есть отбеливающие и лечебные, заживляющие десна, обезболивающие и противовоспалительные на основе натуральных ингредиентов.

«Самые ходовые товары у нас — это натуральная хна для волос, лечебные и отбеливающие зубные пасты, бессульфатные шампуни и популярные индийские чаи. Народ обычно приходит под вечер после работы, у нас есть и свои постоянные покупатели. Индийская продукция пользуется спросом, потому что она натуральная, что не часто можно встретить последнее время на прилавках магазинов», — дополняет продавец-консультант Галина Юлдашева.

Средство от похмелья на основе индийских трав

Полностью растительный препарат, как утверждается в аннотации, устраняет похмельный синдром и защищает организм от токсинов, борется с обезвоживанием и восстанавливает ментальную ясность, но вождение транспортного средства после его приема все равно некоторое время запрещено. Нормализует самочувствие даже при смешивании разных алкогольных напитков. В составе: плоды финиковой пальмы, филлантус горький, эмблика лекарственная и другие травы.

Индийская «виагра» для мужчин

Как указано на упаковке: усиливает влечение, продлевает половой акт и способствует усиленной выработке тестостерона.

На индийской выставке также найдете множество видов чая, благовония, одежду из натуральных тканей, специи, украшения из настоящих камней, резную мебель и многое другое.