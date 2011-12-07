Без доходов и прибыли: как продать машину и не заплатить налог

Налоговая система в России предусматривает налог на доход физических лиц (НДФЛ) в размере 13%. Им облагаются личные доходы граждан, получаемые в виде денег, в натуральной форме или в виде материальной выгоды. В личные доходы входят продажи любого имущества, в том числе автомобиля. В то же время, есть случаи, когда НДФЛ от продажи машины можно существенно уменьшить или вовсе не платить.

Через три года владения машиной платить налог при продаже не нужно

Существует минимальный срок владения имуществом, по истечении которого физическое лицо не обязано подавать декларацию и платить НДФЛ при его продаже. Для автомобилей это три года. Срок владения отсчитывается от даты заключения договора купли-продажи.

Это значит, что если машину купили в 2017 году, а продали в 2021-м, платить налог не надо.

Если по декларации у вас нет дохода, то и налог платить будет не нужно

Если вы сохранили документы о покупке автомобиля (договор, чеки, квитанции), то вы сможете применить налоговый вычет на полную стоимость покупки при его продаже.

Например, вы купили в 2020 году автомобиль за 600 тыс. рублей и решили его продать в 2021-м за 590 тыс. рублей. Несмотря на то, что минимальный срок владения не прошел, налог платить не придется: по декларации с приложенными документами о покупке у вас не будет дохода, с которого нужно платить налог.

Что делать, если минимальный срок владения не прошел?

Если вы владеете автомобилем менее трех лет и хотите его продать, но не сохранилось документов о расходах на его покупку, то платить налог по декларации вам придется. Но в этом случае можно получить вычет — 250 тыс. рублей.

Ваш налог можно рассчитать по формуле: 250 000 (рублей) х 13%

Машина в наследство — платить ли налог?

Можно не платить налог с продажи автомобиля, который был подарен близким родственником или унаследован. Обязательное условие — должны остаться документы о тратах на него дарителя или наследодателя.

Близкими родственниками считаются супруги, родители и дети, бабушки, дедушки и внуки, братья и сестры, в том числе сводные.

При продаже автомобиля налог будет снижен

Если вам подарили автомобиль, но это был не близкий родственник, при его получении вы должны будете заплатить налог с рыночной стоимости машины.

А когда вы решите этот автомобиль продать, то сумма налога, который вы при этом заплатите, будет снижена на налог, уплаченный вами ранее при его получении.

Таким образом, зная эти тонкости, можно прилично сэкономить при оплате подоходных налогов. Главное — не забывать сохранять нужные документы и вовремя обращаться в налоговую службу.