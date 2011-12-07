СМИ: Житель Челнов пять лет насиловал свою падчерицу

В Набережных Челнах мужчина на протяжении пяти лет насиловал свою малолетнюю падчерицу, заявление в полицию поступило от его жены. Об этом сообщают «Челнинские известия».

По словам потерпевшей девочки, впервые отчим начал приставать к ней еще пять лет назад, но из-за угроз подросток боялась рассказать об этом раньше.

Сейчас подозреваемый взят под стражу. Ему предъявляют обвинения сразу по двум статьям: «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Также известно, что с девочкой сейчас работают психологи. Обоим — насильнику и жертве предстоит пройти психолого-психиатрические экспертизы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали еще об одном челнинском инциденте об изнасиловании несовершеннолетней. В прошлый раз обвинялись трое 16 — летних подростков.