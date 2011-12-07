В этом году в акции «Татарча диктант» приняли участие более одного миллиона человек

В этом году в ежегодной образовательной акции «Татарча диктант» приняли участие 1,2 млн человек. Об этом сообщил заместитель Премьер — министр Татарстана Василь Шахразиев на заседании совета «Милли Шура».

Шайхразиев отметил, что их цель была привлечь к «Татарскому диктанту» один миллион татар. Официальные данные на сайты говорят, что участников было 1 миллион 20 тысяч.

Вице — премьер также добавил, что важно и в следующем году объединить акцией не менее миллиона человек, чтобы повысить уровень знания родного языка. «Если из 8 миллионов татар в мире один миллион писали диктант, это большая гордость», — сказал он.

Известно также, что в образовательной акции «Татарча диктант» участвовал Исполком Казани — около 80 сотрудников, в том числе заместитель руководителя.