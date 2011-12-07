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В ИТ-парке пройдет масштабное игровое событие — «Киберпарк»

Мероприятие пройдет под эгидой международного форума KAZAN DIGITAL WEEK.

25 сентября в ИТ-парке организуют мероприятие — «Киберпарк», призванное объединить создателей интерактивных проектов в Татарстане.

Для участников мероприятия будет организованна территория развлечений, образовательная конференция и чемпионат по киберспорту.

Так, в холле ИТ-парка все пришедшие смогут поиграть в ролевые настольные игры, посетить киберспортивные тренажеры и даже встретиться с косплеерами. Также организаторы планируют провести гик-маркет.

Темой образовательной конференции «CP Conf» станет разработка компьютерных игр и интерактивного контента. Игровые разработчики из Татарстана представят на ней свои продукты, а все участники смогут создать свою игру. Приглашенный гость конференции — создатель игры Angry Birds — Петер Вестербака.

Чемпионат по киберспорту проводят при поддержке игрового бренда Wargaming и платформы Click-Storm.

Известно, что «Киберпарк» организован при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и Министерства цифрового развития республики.

КВ
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