В ИТ-парке пройдет масштабное игровое событие — «Киберпарк»

25 сентября в ИТ-парке организуют мероприятие — «Киберпарк», призванное объединить создателей интерактивных проектов в Татарстане.

Для участников мероприятия будет организованна территория развлечений, образовательная конференция и чемпионат по киберспорту.

Так, в холле ИТ-парка все пришедшие смогут поиграть в ролевые настольные игры, посетить киберспортивные тренажеры и даже встретиться с косплеерами. Также организаторы планируют провести гик-маркет.

Темой образовательной конференции «CP Conf» станет разработка компьютерных игр и интерактивного контента. Игровые разработчики из Татарстана представят на ней свои продукты, а все участники смогут создать свою игру. Приглашенный гость конференции — создатель игры Angry Birds — Петер Вестербака.

Чемпионат по киберспорту проводят при поддержке игрового бренда Wargaming и платформы Click-Storm.

Известно, что «Киберпарк» организован при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и Министерства цифрового развития республики.