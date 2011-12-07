В Набережных Челнах сотрудники полиции прикрыли подпольное казино

В Набережных Челнах сотрудники полиции закрыли обнаруженное ими подпольное казино в подвале одного из жилых домов. Об это сообщили в пресс-службе МВД РТ.

«Сотрудникам подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции стало известно, что в одном из подвальных помещений города организовано проведение азартных игр, для чего было приобретено специальное оборудование», — сообщили в пресс-службе.

Оперативниками были изъяты компьютеры, телефоны, Wi-Fi роутер, и все денежные средства. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас все лица причастные к незаконной деятельности устанавливаются следствием.