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В Набережных Челнах сотрудники полиции прикрыли подпольное казино

Заведение находилось в подвале одного из жилых домов.

В Набережных Челнах сотрудники полиции закрыли обнаруженное ими подпольное казино в подвале одного из жилых домов. Об это сообщили в пресс-службе МВД РТ.

«Сотрудникам подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции стало известно, что в одном из подвальных помещений города организовано проведение азартных игр, для чего было приобретено специальное оборудование», — сообщили в пресс-службе.

Оперативниками были изъяты компьютеры, телефоны, Wi-Fi роутер, и все денежные средства. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас все лица причастные к незаконной деятельности устанавливаются следствием.

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