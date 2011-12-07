В России увеличится сумма маткапитала за первого ребенка до 544 тыс. рублей.

В России увеличат сумму материнского к 2024 году до 544 тыс. рублей. Об этом заявила dице-премьер Татьяна Голикова.

За рождение первого ребенка родители получат 503 237 рублей в 2022 году, через два года сумма будет составлять уже 544 301 рубль. За рождение второго и последующих детей в 2022 году родители смогут получить 665 009 рублей, а в 2024 году — 719 274 рубля.

Индексирование размера материнского капитала пройдет в рамках федерального бюджета. «На предоставление материнского капитала за трехлетний период будет направлено 1,6 трлн рублей» — добавляет Голикова.

Напомним, что в 2020 году при появлении в семьи первенца государство выдает чуть более 483 тыс. рублей. Подробнее о суммах выплат и на что можно потратить маткапитал читайте на сайте «Казанских ведомостей».