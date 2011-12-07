В Татарстане выберут «Лидера года-2018»

Победителей республиканского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер года» выберут в Татарстане. Об этом сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью «Татмедиа».«В этом году конкурс пройдет в 16-ый раз, за звание победителя будут бороться 140 активистов и руководителей детских и молодежных общественных объединений. „Лидер года“ проходит в 9 номинациях. В нем принимаю участие руководители межрегиональных, региональных, местных детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций в возрасте от 11 до 30 лет», — сказано в сообщении.В заочном этапе конкурса приняли участие более 200 человек из 29 районов республики. В очный этап, стартовавший 22 октября, прошли 140 участников. Это представители 27 муниципальных образований.Финал XVI республиканского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер года — 2018» состоится 26 октября в в ЦКС «Московский». Победители регионального этапа станут участниками Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».