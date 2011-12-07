В Татарстане зарегистрировано 55 случаев заражения COVID-19

В Татарстане выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.

«Из них два случая — завозные, 53 — контактные. Пять человек госпитализировано, 50 получают лечение на дому», — отметили в ведомстве.

25 заболевшим — от 30 до 50 лет, 12-ти — от 50 до 60 лет, 11-ти — от 60 до 70 лет, пятерым — от 18 до 30 лет, одному — нет 18 лет, одному — от 70 до 80 лет.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Казани — 32, семь случаев — в Нурлатском районе, четыре случая — в Набережных Челнах, по два случая — в Буинском, Лаишевском и Рыбно-Слободском районах, по одному случаю — в Альметьевском, Верхнеуслонском, Елабужском, Лениногорском, Новошешминском и Тукаевском районах.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 8 097 случаев заражения коронавирусом, 6 917 человек — выздоровели (+24 за сутки).