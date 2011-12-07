Борис Вайнер и Наиля Ахунова: Среди переводчиков есть «вольники» и «буквалисты»

Эти темы стали основными на очередном «деловом завтраке» - просветительском проекте сообщества молодых граждан Татарстана, инициаторами создания которого стали Искандер Мушинский и Фаиль Билалов.

Гостями «делового завтрака» стали известные поэты, переводчики Наиля Ахунова и Борис Вайнер. Беседа о проблемах перевода приобрела особое значение в преддверии 2021 года, который в Татарстане объявлен Годом родных языков и народного единства.

- Среди переводчиков есть «вольники» и «буквалисты». Я когда-то читал переводы стихов, которые делал с немецкого языка Пушкин, и переводы тех же самых стихов другого поэта, в совершенстве знавшего немецкий. Это был ужас! У Пушкина вольные переводы, он переводил как поэт. А другой - излагал стихотворения буквально, добросовестно переводил каждое слово. Может быть, он ближе к оригиналу, но это не поэзия, - рассказал Борис Григорьевич. - Вообще, работа переводчика похожа на работу водителя. Когда человек за рулем, ему необходимо одновременно учитывать массу факторов и нюансов: кто едет впереди тебя, кто и как едет за тобой, кто начинает перестраиваться в другой ряд, какой свет светофора загорится на перекрестке... И в зависимости от конкретной ситуации водитель принимает то или иное решение. Так и в поэзии. В каждом языке у одного слова могут быть десятки оттенков смысла, и это необходимо учитывать при переводе. Переводчик должен понять, что чувствовал автор, и передать его чувства, эмоции читателю. Для меня важно сохранить авторскую интонацию поэта. Поэтому я сам, когда перевожу, как могу, читаю вслух стихотворение на языке оригинала, чтобы понять размер строки, услышать, как оно звучит. Это сложно, но интересно. А дословно перевести - самый простой путь.

По мнению Наили Ахуновой и Бориса Вайнера, переводы стихов надо издавать сразу на двух языках: на одной странице стихотворение на татарском языке, а на соседней - его перевод на русский. Так каждый читатель сам сможет сравнить оригинал и качество перевода. Именно по такому принципу Борис Вайнер подготовил авторскую антологию детской татарской поэзии. В ней собраны стихи Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Равиля Файзуллина, Роберта Миннуллина, Разиля Валеева, других замечательных татарских поэтов XX - XXI веков. Но этот уникальный проект до сих пор пока не реализован - нет финансирования.

Кстати

Наиля Ахунова - руководитель ЛИТО им. Гарифа Ахунова, а Борис Вайнер - руководитель ЛИТО им. М.Зарецкого. Они вместе организовали и проводят конкурсы переводчиков с татарского языка - их состоялось уже три. Литературный турнир проходит в формате онлайн и приобрел статус международного. В нем принимают участие переводчики из Татарстана, Чувашии, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Мурманской области, а также из США - Лос-Анджелеса и города Афины штата Джорджия.

В этом году Борис Вайнер был удостоен государственной премии им. Г.Державина за сборник стихов и переводов для детей «Негде яблоку упасть!» и книгу сказок «Алмазная гора», в которую вошли его переводы татарских сказок и пьеса «Алмазная гора», написанная по мотивам татарского фольклора.