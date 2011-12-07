В РТ оптимизировали доставку лекарств больным COVID-19

Об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина и заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

На 23 ноября на территории Татарстана насчитывалось 9773 случая заражения COVID-19. На 100 тысяч человек в Татарстане приходится 261,8 случая заболевания. За 22 ноября выздоровели 63 человека, в общей сложности в республике насчитывается 8527 выздоровевших.

Таким образом, темп еженедельного прироста заболеваемости в Татарстане составляет 0,5%. За минувшую неделю он составил 0,6%.

На изоляции остается 1447 человек, имевших контакт с заболевшими. Охват тестированием на коронавирус в Татарстане — 190,2 на 100 тысяч человек.

В аэропорт Казани 22 ноября прибыли 36 воздушных судов, включая два рейса из Турции, осмотрены 3593 пассажира и члена экипажа. Ни у одного из них не выявлено симптомов ОРВИ.

С начала учебного года зарегистрировано 172 очага заболевания в учебных заведениях РТ. Среди заболевших: 41 школьник, 42 студента и 89 преподавателей. Из них 148 человек уже сняты с медицинского наблюдения, 24 остаются под надзором врачей.

Больным коронавирусной инфекцией в Татарстане бесплатно доставляют медпрепараты. Владимир Жаворонков отметил, что в первую неделю возникли некоторые трудности. Они в основном были связаны с взаимодействием врачей, поставщиков лекарств, волонтеров. Проблемы решаются, и уже начата масштабная доставка препаратов.