За питанием школьников следят специалисты и родители

Такую статистику в ходе «делового понедельника» в мэрии озвучила генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

В начале доклада она напомнила, что перед департаментом стояло несколько задач: организовать бесплатное питание для учащихся начальной школы, обеспечить работу школьных столовых и департамента в особых эпидемиологических условиях, а также учесть, что школьников стало на 7 тысяч больше.

В результате с сентября горячее питание в школах получают 143 тысячи ребят, в том числе 69,5 тысячи учеников начальной школы бесплатно. Более того, правом на бесплатное питание пользуются 13 тысяч старшеклассников льготной категории.

— Для реализации федеральной программы по обеспечению бесплатным питанием школьников начальных классов департаментом питания было разработано двухнедельное меню с учетом сезонности, требуемой калорийности, сбалансированное по белкам, жирам и углеводам и имеющее экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии в РТ, — напомнила Рима Мухамедшина.

Разовое питание включает в себя холодную закуску (салат или овощи порционно), основное блюдо из мяса, птицы, рыбы, гарнир, горячий напиток, хлеб, а также какой-либо фрукт несколько раз в неделю. Стоимость такого обеда составляет 51 рубль 85 копеек.

За первую четверть в адрес департамента питания поступило большое количество обращений от родителей в связи с отсутствием первого блюда в меню бесплатного горячего питания для младших классов. В связи с этим ведомство с 19 октября ввело за отдельную плату позицию — суп с фрикадельками (всего 12 супов в ассортименте) стоимостью 16 рублей.

Кроме того, ребята в начальной школе имеют возможность позавтракать (на выбор предлагается два вида молочного завтрака) и пополдничать во вторую смену. Стоимость каждого приема пищи составляет 30 рублей.

Всего в действующем школьном меню насчитывается 153 наименования. В том числе 12 первых блюд, 46 вторых блюд, 11 гарниров, 11 молочных блюд, 30 холодных закусок, 24 напитка, 19 кондитерских и мучных изделий. Также школьников балуют сезонными овощами и фруктами. Стоимость питания для старшеклассников при этом осталась неизменной — 69 рублей для меню свободного выбора и 45 рублей для двух видов комплекса.

— До конца года мы планируем дегустации новых блюд и расширение ассортимента овощных блюд для учеников старших классов, — заявила Рима Мухамедшина.

В условиях пандемии изменился и процесс приема пищи: теперь учащихся кормят по гибкому графику или с соблюдением необходимой дистанции (рассадкой школьников через ряд), где позволяет площадь столовой.

Контроль за качеством питания детей выстроен на нескольких уровнях, в том числе через журнал родительского контроля.

— С 1 сентября этого года мы получили 984 отзыва в журналах школ Казани: из них 980 положительных, 4 отрицательных. Приятно, что журнал родительского контроля не только помогал следить за качеством, но и кардинально менял представление родителей о школьном питании, — сказала директор департамента.

Примером Рима Мухамедшина привела родительницу, которая дважды написала негативные отзывы. Женщину пригласили посетить школьную столовую, после чего она изменила свое мнение и оставила положительный отзыв с благодарностями в адрес коллектива.

К новому учебному году ведомство закупило технологическое и холодильное оборудование для 76 школ на сумму 16 млн рублей. Еще 80 учебных заведений столицы РТ получили инвентарь и оборудование в рамках наследия чемпионата WorldSkills 2019 на общую сумму 5,2 млн руб. Во всех школах обновили посуду и столовые приборы.

Ильсур Метшин призвал представителей родительского комитета активнее включаться в работу по контролю за школьным питанием.

— Из 166 столовых мы капитально отремонтировали 66. Конечно, еще есть столовые, которые нуждаются в обновлении, но самые «кричащие» вопросы нам удалось решить. Не только сделан ремонт помещений, но также приобретено новое оборудование, посуда, мебель. Мы обязательно продолжим эту работу, — сказал мэр столицы РТ.