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Работница челнинской пекарни за час потратила дневную выручку

Женщина приобрела себе наряды и косметику.
28-летняя сотрудница челнинской пекарни за час потратила дневную выручку заведения. Женщина перед завершением своей смены забрала из кассы 16 тыс. рублей. Директор предприятия в тот же день выявила недостачу и сообщила о краже в отдел полиции. Сотрудницу задержали. Она рассказала полицейским, что на похищенные деньги приобрела себе наряды и косметику, пишут «Челнинские известия».
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