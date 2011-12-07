Работница челнинской пекарни за час потратила дневную выручку

28-летняя сотрудница челнинской пекарни за час потратила дневную выручку заведения. Женщина перед завершением своей смены забрала из кассы 16 тыс. рублей. Директор предприятия в тот же день выявила недостачу и сообщила о краже в отдел полиции. Сотрудницу задержали. Она рассказала полицейским, что на похищенные деньги приобрела себе наряды и косметику, пишут «Челнинские известия».