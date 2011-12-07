В новогодние дни казанские стоматологические поликлиники будут работать без выходных

Детские поликлиники 30 декабря, 1,6 и 7 января будут открыты с 9 до 15 часов. Вызовы на дом в этот день обслуживаются. 31 декабря, 2,3,4,5, 8 января детские поликлиники будут принимать посетителей с 9 до 17 часов. Прием вызовов осуществят с 8 до 16 часов. Травматологические пункты при поликлинике № 7, больницах № 7,12,18 будут работать круглосуточно. Детей с травмами принимут 31 декабря, 3, 6 января с 9 до 17 часов в детском травмпункте в детской клинической больнице № 1 по адресу ул. Декабристов, 125-а. В другие праздничные дни – 2,3,5,8 января – в детском травмпункте ДРКБ по адресу улица Бигичева, 20.Без выходных будут принимать пациентов стоматологические поликлиники. Время работы с 9 до 15 часов. В круглосуточном режиме предстоит работать в новогодние каникулы стационарам, роддомам и гинекологическим стационарам Казани. Женские консультации будут вести прием 3 и 6 января, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.