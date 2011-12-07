Диана Сафарова: Театр - не то место, где можно делать бизнес

Представляем гостью

Диана Сафарова родилась 16 июля 1984 года. Окончила КГФЭИ. Работала телеведущей, главным редактором журнал «Светский». В 2014 году окончила ГИТИС по специальностям «режиссура» и «актер театра». Член Общественного совета Министерства культуры РТ и Министерства молодежи и спорта РТ. Продюсер фильма Кирилла Серебренникова «Ученик», который завоевал множество престижных наград, в том числе и приз Каннского фестиваля в номинации «Особый взгляд» (2016 г).

Опера «Сны Иакова, или Страшно место» композитора Александра Маноцкова, поставленная в Свияжске при поддержке Министерства культуры РТ фондом поддержки современного искусства «Живой город» и фондом развития исполнительского искусства Татарстана Sforzando, в 2019 году получила специальную награду российской национальной театральной премии «Золотая маска».

«Наши проекты оживляют город»

— «Живой город» был создан 6 лет назад. Что удалось сделать за это время?

— Самое главное, что удалось, — поменять угол зрения общества на театр. Мы понимали, что все эксперименты воспринимаются неоднозначно, настороженно. Вначале нас удивленно спрашивали: «Что это за театральная лаборатория?», «Что это за театр во дворах?».

Мы доказали, что театр может быть разным. Многие ходят в театр ради развлечения. Но это не совсем наша история. Нам интересно думать, размышлять над какой-то проблемой. Наш театр — это диалог со зрителями. Этот диалог не всегда может получаться. У нас зрители не просто смотрят спектакль и после расходятся по домам. Они могут обсудить с артистами, постановщиками то, что увидели. Это процесс живой дискуссии, который необходим, чтобы современный театр развивался. Со спектаклей зритель помимо эмоций может унести и вопрос к самому себе. Сконцентрироваться на какой-то проблеме или теме, которые были подняты.

— Одна из целей «Живого города» — создание новой культурной среды…

— Всем известна истина: среда формирует человека. А мы говорим, что человек тоже может формировать среду. Например, раньше улица, где расположен особняк Демидова, была темной, малолюдной. Когда мы в особняке стали играть «Анну Каренину», ожил не только дом, но и улица. Ее подсветили, там появились кафе, по улице стало приятно прогуляться… Наши проекты на самом деле оживляют общественные пространства города.

— Насколько сложно сочетать искусство и бизнес?

— Искусство и бизнес — это две абсолютно параллельные истории. Когда мы с Артемом Силкиным и Инной Ярковой создавали «Живой город», изначально договорились, что для нас этот проект не про деньги. Театр — не то место, где можно делать бизнес. Это однозначно.

«Только попробуй недоучиться!»

— Диана, откуда такая любовь к театру?

— Театром, музыкой увлекалась всегда, но поступила в финансовый институт. И это было правильное решение. В театральный институт поступила уже в осознанном возрасте, когда мне было 23 года. Понимала, что мне не хватает образования. В тот момент познакомилась с основателем и руководителем фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрием Александровичем Тумановым, который и определил мою профессиональную жизнь. Поступила в ГИТИС на курс Михаила Борисовича Борисова. Он для меня — Учитель с большой буквы.

Учиться было тяжело. Каждый день слезы, потому что это не получается, то не так… Михаил Борисович говорил: «Сафарова, у тебя есть голова на плечах. Думай!». Кстати, еще перед началом обучения Дмитрий Александрович Туманов пригрозил: «Только попробуй недоучиться!». И вот где-то через преодоление, где-то через муки вдруг начинало что-то получаться…

— Ваш иммерсивный спектакль «Анна Каренина» стал событием театральной жизни не только Казани, но и России. Не страшно было браться за такой масштабный проект?

— Когда появилась идея спектакля, мы не понимали, что и как это будет, во что выльется. Мы просто начали его делать. Главное — ввязаться в бой…

Я была уверена, что все получится. А родители говорили: «Ну зачем тебе это надо?». Но когда увидели «Анну Каренину», удивились и искренне обрадовались: «Это ты придумала?». Папа несколько раз приходил на спектакль. Покупал билеты, приводил друзей, гостей, которые приезжали в Казань.

Спектакль живой, он постоянно дорабатывается, меняется актерский состав, отсюда появляются новые идеи и этюды в линиях героев, дополняются декорации, придумываются новые сцены.

Режиссура научила быть жестче

— Режиссер — мужская профессия? Или для режиссера важен определенный характер и неважно мужчина это или женщина?

— Характер непременно должен быть… Режиссер — это определенный тип человека, с внутренним стержнем, четким пониманием того, что он делает, умением донести свои идеи до актеров. И еще важен жизненный опыт. Молодые режиссеры — это классно. Но они должны пройти жизненную школу.

— А как вы нарабатывали свой режиссерский опыт?

— Моим дипломным спектаклем был «Маугли» в набережночелнинском театре «Мастеровые». Его премьера состоялась ровно 6 лет назад, в конце декабря 2014 года. В институте нас учили, как ставить спектакль. Но в реальном театре все оказалось намного сложнее. Приходилось учиться находить общий язык с актерами, всеми театральными цехами, умению настаивать на своем. Я не могла конфликтовать, ругаться. Вместо этого шла к директору театра, делилась с ним возникающими проблемами.

Эта работа многому меня научила. Поняла, что иногда надо быть жестче, требовательнее. Но кричать, бить кулаками по столу — это все-таки не мой метод работы. Считаю, что всегда можно поговорить, спокойно разобраться в ситуации, выяснить и устранить причину недопонимания.

— Когда вы сами играете на сцене, удается «выключить» в себе режиссера и подчиниться воле другого постановщика?

— Актер может предлагать режиссеру свои идеи, но я была актрисой неудобной, непослушной. Спорила с режиссером: «Нет, здесь надо вот так играть! А здесь, мне кажется, надо вот так!». И однажды режиссер мне сказала: «Диана, тебе ничего не должно казаться. Просто делай, как я тебе говорю, и все!». Урок усвоила. Если я актриса, то буду подчиняться. Хотя мне это в силу характера не очень и просто.

Соавтором Театра горожан может стать каждый

— Как идет освоение театрального пространства MOÑ, которое открылось в новом здании Национальной библиотеки РТ?

— При проектировании нового здания Национальной библиотеки РТ изначально планировалась театральная площадка. И нашу команду пригласили стать ее резидентом. Одним из кураторов MOÑ стала директор московского центра имени Мейерхольда Елена Ковальская, а вторым — Туфан Имамутдинов, руководитель творческого объединения «Алиф».

MOÑ работает по двум основным направлениям. Первое — развитие современного национального театра. Второе — развитие Театра горожан. На начальном этапе нам с развитием направления помогла драматург и режиссер из Санкт-Петербурга Наталья Боренко.

— Что такое Театр горожан?

— Это театр участия. Профессиональный театр с непрофессиональными актерами. Он активно развивается в Европе. Мы, наверное, первые в России, которые системно стали заниматься этим театральным направлением. Суть его в том, что мы приглашаем горожан в соавторы и соучастники наших спектаклей. Нам интересны самые обычные люди, которые могли бы рассказать истории из своей жизни, сыграть самих себя.

Два проекта Театра горожан мы уже смогли поддержать. В ближайшее время

выпустим еще два спектакля. Это проекты-победители прошедшего летом open call, который провел «Живой город». Первый проект «Чын татар» — про то, что значит быть «настоящим» татарином, и второй проект «Невидимые» — это истории о женщинах за 40 лет.

«Пандемия — это время переосмысления»

— Диана, как пандемия повлияла на жизнь театра?

— Период очень сложный. Многие театры во время карантина перешли в онлайн-формат. Мы тоже искали новые способы взаимодействия со зрителем онлайн. Но поняли — это не наше. Мы — живой театр.

Поначалу у меня была какая-то растерянность, апатия, пропало вдохновение. Но потом мы решили использовать это время с пользой. Елена Ковальская провела для нашей команды тренинг, чтобы мы смогли переосмыслить свою деятельность, определить, куда дальше двигаться, как развиваться.

— Уже есть планы на ближайшее будущее?

— Есть наметки новых спектаклей, лабораторий. Будем развивать театральную площадку MOÑ. Подали заявку на гранты на создание в рамках творческой лаборатории «Угол» образовательного центра и на создание в особняке купца Демидова театрального культурного центра. Хочется, чтобы в этот красивый дом люди приходили не только тогда, когда мы играем «Анну Каренину». Там каждый день можно проводить разные мероприятия, театрализованные экскурсии, которые помогут посетителям окунуться в удивительную атмосферу старинного казанского особняка. Уже есть несколько интересных идей, одну из них предложил Нурбек Батулла.

Я начинаю работать над новым проектом на театральной площадке MOÑ в очень интересном формате с использованием всех технических возможностей площадки. Это будет семейная история в жанре магического реализма.

— С каким настроением встречаете Новый год?

— Мы все живем с надеждой, что новый год будет более легким и принесет позитивные перемены. Пандемия стала для нас временем переосмысления. И хочется всем пожелать наполниться новой энергией, новыми идеями. Чтобы все были здоровы. Чтобы всем всего хватало, чтобы были силы и желание хотеть чего-то большего.