Хотите веселой жизни? Заведите козу!

В сарае мы ей отдельный загон смастерили: наполовину из досок, а наполовину из сетки, чтобы светло было. Калитку сначала просто на веревочку завязывали, так она ее перегрызать стала и хозяйничала в свое удовольствие. Кур с насеста сгоняла, у кроликов из кормушек сено вытаскивала, поросят из клетки выпускала. Шпингалет на их дверке зубами открывать научилась. Коронным номером у козы стойка на задних ногах была: встанет на дыбы, передними копытами перебирает, а рогами поддеть норовит. И все ей интересно было! Принесу корм поросятам, а она в ведро лезет. За дровами пойду — вперед меня в дровяник забежит и на поленницу заберется.

Про огород и говорить нечего. Не зря в народе поговорка ходит: «Хочешь поссориться с соседями — заведи козу». Стоило калитку плохо закрыть, Бяшка наша, так мы ее назвали, набрасывалась на соседские грядки так, будто ее никогда не кормили. Даже розы у меня все съела вместе с колючками. Мы ее к забору привязывали, так она один раз между штакетинами соседского забора голову просунула и застряла: рога-то не дают обратно вылезти. Наверно, думала, что в чужом огороде трава вкуснее. Пришлось забор ломать. Хорошо, соседи с пониманием отнеслись.

Зато какая умная была! Безошибочно определяла, в каком кармане хлеб лежит, а в каком сахар. Еще умела отличать, когда хозяева просто ее отгоняют, а когда по-настоящему сердятся. Поняв, что набедокурила, пулей в клетку летела: свой дом — своя крепость.

Приехали к нам друзья из города. Баньку протопили, за столом посидели. И надумал один из них на хозяйство наше полюбоваться, заодно поросят накормить. Но почему-то в это время свет отключили. Взял гость фонарик, ведро с кормом и в сарай отправился. Через пять минут забегает обратно. Белый весь, трясется, руками в сторону сарая машет, а сказать ничего не может. Ни ведра, ни фонарика в руках нет! Мужики соскочили, в сарай помчались, думали, случилось что. А гость наш отдышался и говорит: «Все, больше не пью, черта видел!».

А дело было так: зашел он в сарай тихо и спокойно. Поросятам корм высыпал и смотрит, как они чавкают. Куры между собой что-то бормочут. Кролики сеном похрустывают. Вдруг рядом какой-то шорох услышал. Глянул в ту сторону — и обомлел: стоит перед ним на двух ногах черное лохматое существо и в упор смотрит. Глаза большие, рога острые, бородой трясет, облизывается. От неожиданности любитель деревенской жизни зажмурился. Думал, привиделось непотребное, но коза его к реальности быстро вернула. Сначала вежливо копытцем тронула, а он на нее и смотреть не хочет, отвернулся даже. Поросятам, значит, еды дал, а ей нет! Взяла да боднула ночного гостя. Бедный, как он из сарая до дома бежал! Ноги ватные, дыхание перехватывает, такое в дурном сне бывает. А дверь-то в сарае не закрыл. Коза на свободе оказалась, вышла во двор и в окно к нам заглядывает. Как раз в тот момент, когда гость про видение свое рассказывает. А рогатое видение тут как тут!.. Веселый у нас вечер получился!

Познакомили мы их с козой. Контакт, так сказать, наладили. Наутро пошли новый запор на козью клетку делать, чтобы перестала безобразничать. Кстати, молоко у Бяшки не только вкусное, но и полезное оказалось. Аллергия у детей прошла.

Галина ШМЕЛЕВА