Иммунитет человека, переболевшего COVID-19, сохраняется в течение восьми месяцев. Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что исследования проводили ученые кафедры иммунологии и патологии Университета в Мельбурне. Они выяснили, что после инфицирования SARS-CoV-2 вырабатывает память В-клеток, срок которых достигает восьми месяцев. Это позволяет пациентам избежать осложнений при повторном заболевании.

Всего участие в этом принимали 25 человек с подтвержденным анализом на коронавирус. В результате работа показала, что снижение уровня антител началось спустя 20 дней после заражения. Однако В-клетки памяти, распознающие один из двух компонентов SARS-CoV-2 находили на протяжении всех этих месяцев.



















