Как выбрать фейерверк

Времена изменились. Сегодняшний выбор разнообразных фейерверков и прочих светошумовых забав при наличии достаточных средств позволит почувствовать себя организатором салюта в небольшом городе. «КВ» подготовили для вас несколько советов о том, как не запутаться в этом разнообразии, а главное — выбрать и использовать пиротехнику так, чтобы не превратить праздник в трагедию.

Выбираем вид пиротехники

Первым делом решим, каковы ожидания от будущей новогодней феерии. Не станем останавливаться на бенгальских огнях и петардах. Первые знакомы всем и каждому, а вторые только создают шум, что не слишком интересно.

Наиболее простым и безопасным видом пиротехники может стать фонтан-фейерверк, выпускающий соответствующий названию столб из искр и пламени высотой от метра до шести. Выглядит это довольно эффектно, но, что важнее, снаряды не поднимаются в воздух, потому такой вид пиротехники можно безопасно применять в тех местах, где запуск других фейерверков запрещен из-за потенциальной пожарной угрозы.

И все-таки душа может требовать маленького чуда — яркой вспышки посреди ночного неба. В таком случае стоит выбрать ракеты или римские свечи. И те, и другие представляют из себя снаряд, запускаемый в воздух. Но есть отличия. Ракеты порадуют яркими всполохами, а римские свечи оставляют за собой хвост-шлейф, становясь похожими на комету. Нужно понимать, что запуск в воздух любой пиротехники несет в себе некоторые риски, потому важно соблюдать технику безопасности. Но об этом ниже.

Наиболее зрелищный вид фейерверка — залповые салюты, выпускающие в небо кометы с разными эффектами одну за другой.

Как выбрать?

Полагаться в выборе пиротехники только на интуицию и советы продавцов совсем необязательно. В интернете на видеохостингах и сайтах магазинов можно найти записи, наглядно демонстрирующие любые эффекты фейерверков в действии. Достаточно набрать в поисковой строке название или артикул изделия. Стоит отметить, что каждый из эффектов имеет собственное название: изумрудная комета, голубая жемчужина, серебристый хвост, ива, дождик и прочие. На упаковке фейерверков печатают список этих эффектов, благодаря чему несложно представить, как будет выглядеть залп. В то же время в специализированных магазинах, как правило, установлены экраны, на которых демонстрируются видеозаписи с эффектами фейерверков.

Где купить и сколько стоит?

Приобретать любую пиротехнику можно только в специализированных магазинах. Ни в коем случае нельзя покупать пиротехнику, продаваемую на объектах уличной торговли. Ведь ее нельзя хранить и продавать в подобных условиях, а испорченные фейерверки могут взорваться в самый неподходящий момент. А это может привести к несчастному случаю. Разброс цен на рынке фейерверков позволит подобрать вариант на любой кошелек. Стоимость зависит от характеристик: количества залпов, калибра зарядов, сложности визуальных эффектов. Так, стоимость фонтанов колеблется в диапазоне от 30 до 3000 рублей, римских свечей — от 240 до 1500 рублей, ракет — от 400 до 1500 рублей. Разброс цен на салюты куда шире: самые простые варианты обойдутся в 600 — 1000 рублей, а стоимость самых дорогих может доходить до 30 — 120 тысяч рублей и даже более. Средняя стоимость профессионального фейерверка, который обычно заказывают на важные события, например свадьбы, начинается от 10 тысяч рублей.

Покупая пиротехнику, необходимо спросить у продавца сертификат качества, а также проверить целостность упаковки. Нарушение целостности фольги, в которую обязательно должен быть упакован каждый салют, может привести к попаданию внутрь воды и влаги. А иногда недобросовестные продавцы заклеивают надорванную фольгу скотчем или какими-то наклейками. Так делать ни в коем случае нельзя. Это может вызвать непроизвольную детонацию фейерверка или неправильную траекторию залпа, что чревато несчастными случаями.

Техника безопасности

Для того чтобы праздник не обернулся трагедией, необходимо соблюдать ряд правил, напоминает МЧС. С 20 декабря на территории РТ начинает действовать особый противопожарный режим. До 10 января использование пиротехники, кроме бенгальских огней и хлопушек, разрешается на территориях, где расстояние от промышленных зданий, транспортной инфраструктуры и заправок при запуске составляет более 500 м. В случае с жилыми домами, сельскохозяйственными помещениями, местами массового пребывания людей и дорогами расстояние должно составлять не менее 50 м. Очевидно, что запускать фейерверки внутри зданий, с крыш и балконов домов категорически запрещается. За несоблюдение этих правил грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей.

В Казани было определено четыре площадки для запуска пиротехники: у Казанского ипподрома между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина, на автомобильной стоянке напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще, на майдане на улице Гаврилова, а также на Нижне-Заречной дамбе. На всех площадках будут дежурить сотрудники МЧС.

Важно помнить, что запускать фейерверки запрещается при скорости ветра свыше 5 м/с.

Запуская фейерверк, обязательно нужно следовать инструкции. Особенно в части соблюдения безопасной дистанции. Перед запуском пиротехнику необходимо как следует зафиксировать. Поджигать с расстояния вытянутой руки. Очевидно, фейерверки нельзя разбирать.

Желаем вам радостных, а главное, безопасных праздников!