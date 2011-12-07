Как выбрать фейерверк

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Времена изменились. Сегодняшний выбор разнообразных фейерверков и прочих светошумовых забав при наличии достаточных средств позволит почувствовать себя организатором салюта в небольшом городе. «КВ» подготовили для вас несколько советов о том, как не запутаться в этом разнообразии, а главное — выбрать и использовать пиротехнику так, чтобы не превратить праздник в трагедию.
Первым делом решим, каковы ожидания от будущей новогодней феерии. Не станем останавливаться на бенгальских огнях и петардах. Первые знакомы всем и каждому, а вторые только создают шум, что не слишком интересно.
Наиболее простым и безопасным видом пиротехники может стать фонтан-фейерверк, выпускающий соответствующий названию столб из искр и пламени высотой от метра до шести. Выглядит это довольно эффектно, но, что важнее, снаряды не поднимаются в воздух, потому такой вид пиротехники можно безопасно применять в тех местах, где запуск других фейерверков запрещен из-за потенциальной пожарной угрозы.
И все-таки душа может требовать маленького чуда — яркой вспышки посреди ночного неба. В таком случае стоит выбрать ракеты или римские свечи. И те, и другие представляют из себя снаряд, запускаемый в воздух. Но есть отличия. Ракеты порадуют яркими всполохами, а римские свечи оставляют за собой хвост-шлейф, становясь похожими на комету. Нужно понимать, что запуск в воздух любой пиротехники несет в себе некоторые риски, потому важно соблюдать технику безопасности. Но об этом ниже.
Наиболее зрелищный вид фейерверка — залповые салюты, выпускающие в небо кометы с разными эффектами одну за другой.
Полагаться в выборе пиротехники только на интуицию и советы продавцов совсем необязательно. В интернете на видеохостингах и сайтах магазинов можно найти записи, наглядно демонстрирующие любые эффекты фейерверков в действии. Достаточно набрать в поисковой строке название или артикул изделия. Стоит отметить, что каждый из эффектов имеет собственное название: изумрудная комета, голубая жемчужина, серебристый хвост, ива, дождик и прочие. На упаковке фейерверков печатают список этих эффектов, благодаря чему несложно представить, как будет выглядеть залп. В то же время в специализированных магазинах, как правило, установлены экраны, на которых демонстрируются видеозаписи с эффектами фейерверков.
Приобретать любую пиротехнику можно только в специализированных магазинах. Ни в коем случае нельзя покупать пиротехнику, продаваемую на объектах уличной торговли. Ведь ее нельзя хранить и продавать в подобных условиях, а испорченные фейерверки могут взорваться в самый неподходящий момент. А это может привести к несчастному случаю. Разброс цен на рынке фейерверков позволит подобрать вариант на любой кошелек. Стоимость зависит от характеристик: количества залпов, калибра зарядов, сложности визуальных эффектов. Так, стоимость фонтанов колеблется в диапазоне от 30 до 3000 рублей, римских свечей — от 240 до 1500 рублей, ракет — от 400 до 1500 рублей. Разброс цен на салюты куда шире: самые простые варианты обойдутся в 600 — 1000 рублей, а стоимость самых дорогих может доходить до 30 — 120 тысяч рублей и даже более. Средняя стоимость профессионального фейерверка, который обычно заказывают на важные события, например свадьбы, начинается от 10 тысяч рублей.
Покупая пиротехнику, необходимо спросить у продавца сертификат качества, а также проверить целостность упаковки. Нарушение целостности фольги, в которую обязательно должен быть упакован каждый салют, может привести к попаданию внутрь воды и влаги. А иногда недобросовестные продавцы заклеивают надорванную фольгу скотчем или какими-то наклейками. Так делать ни в коем случае нельзя. Это может вызвать непроизвольную детонацию фейерверка или неправильную траекторию залпа, что чревато несчастными случаями.
Для того чтобы праздник не обернулся трагедией, необходимо соблюдать ряд правил, напоминает МЧС. С 20 декабря на территории РТ начинает действовать особый противопожарный режим. До 10 января использование пиротехники, кроме бенгальских огней и хлопушек, разрешается на территориях, где расстояние от промышленных зданий, транспортной инфраструктуры и заправок при запуске составляет более 500 м. В случае с жилыми домами, сельскохозяйственными помещениями, местами массового пребывания людей и дорогами расстояние должно составлять не менее 50 м. Очевидно, что запускать фейерверки внутри зданий, с крыш и балконов домов категорически запрещается. За несоблюдение этих правил грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей.
В Казани было определено четыре площадки для запуска пиротехники: у Казанского ипподрома между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина, на автомобильной стоянке напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще, на майдане на улице Гаврилова, а также на Нижне-Заречной дамбе. На всех площадках будут дежурить сотрудники МЧС.
Важно помнить, что запускать фейерверки запрещается при скорости ветра свыше 5 м/с.
Запуская фейерверк, обязательно нужно следовать инструкции. Особенно в части соблюдения безопасной дистанции. Перед запуском пиротехнику необходимо как следует зафиксировать. Поджигать с расстояния вытянутой руки. Очевидно, фейерверки нельзя разбирать.
Желаем вам радостных, а главное, безопасных праздников!