Казанцы стали жертвой мошенников, пытаясь купить мототехнику

Двое казанцев стали жертвой мошенничества, пытаясь купить мототехнику посредством объявления в интернете, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Казани.

Первый мужчина перевел лжепродавцу 104 тыс рублей за квадроцикл. Второй выплатил 16 тыс рублей за мотоцикл. В обоих случаях продавец после этого перестал выходить на связь.

Полицейские вычислили и задержали злоумышленника, который оказался 40-летним жителем Нижнекамска. Мужчина признал свою вину, было возбуждено уголовное дело.