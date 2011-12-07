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Казанцы стали жертвой мошенников, пытаясь купить мототехнику

Сумма ущерба составила 120 тыс рублей.

Двое казанцев стали жертвой мошенничества, пытаясь купить мототехнику посредством объявления в интернете, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Казани.

Первый мужчина перевел лжепродавцу 104 тыс рублей за квадроцикл. Второй выплатил 16 тыс рублей за мотоцикл. В обоих случаях продавец после этого перестал выходить на связь.

Полицейские вычислили и задержали злоумышленника, который оказался 40-летним жителем Нижнекамска. Мужчина признал свою вину, было возбуждено уголовное дело.

КВ
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