Медикам удвоят доплаты за работу в новогодние праздники с больными COVID-19

Медикам, работающим в новогодние праздники с больными коронавирусом пациентами, доплаты будут рассчитываться в двойном размере. Об этом пишет ТАСС.

На совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам Президент РФ Владимир Путин заявил, что двойная зарплата в праздничные дни должна выплачиваться, в том числе и медикам, поскольку это «требование закона».

Тогда же он отметил, что хоть и в Трудовом кодексе не прописано подобного увеличения дополнительных выплат для медиков, занятых в борьбе с COVID-19, это обосновано и с социальной точки зрения, и с точки зрения справедливости, так как вакцинация медицинских работников только началась.

Затем Путин обратился к главам регионов и сообщил о необходимости своевременного составления графика работы системы здравоохранения в праздничные дни, обеспечив при этом выплату заработной платы в увеличенном объеме.



