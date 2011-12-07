Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Медикам удвоят доплаты за работу в новогодние праздники с больными COVID-19

Такое решение Путин обосновал и с социальной точки зрения, и с точки зрения справедливости.

Медикам, работающим в новогодние праздники с больными коронавирусом пациентами, доплаты будут рассчитываться в двойном размере. Об этом пишет ТАСС.

На совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам Президент РФ Владимир Путин заявил, что двойная зарплата в праздничные дни должна выплачиваться, в том числе и медикам, поскольку это «требование закона».

Тогда же он отметил, что хоть и в Трудовом кодексе не прописано подобного увеличения дополнительных выплат для медиков, занятых в борьбе с COVID-19, это обосновано и с социальной точки зрения, и с точки зрения справедливости, так как вакцинация медицинских работников только началась.

Затем Путин обратился к главам регионов и сообщил о необходимости своевременного составления графика работы системы здравоохранения в праздничные дни, обеспечив при этом выплату заработной платы в увеличенном объеме. 


КВ
Лента новостей