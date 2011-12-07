Никола и Ксения Дромняк: сербский обед по семейным рецептам

Семья Ксении и Николы интернациональная. Ксения — общественный и политический деятель, заместитель председателя сторонников партии «Единая Россия» в РТ, представитель от РТ в палате молодых законодателей в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, депутат муниципального уровня, преподаватель. Никола — ресторатор.

Приготовление сербского обеда начали с супа чорба. Пока варилась телятина, отваривались лук, морковь, сельдерей, Ксения и Никола поведали историю своего знакомства. История новогодняя.

— Четыре года назад мы с подругой решили поехать на Новый год в Сербию, в Белград. Нам друзья дали контакты Николы. Сказали, что он из Белграда, но уже несколько лет живет и работает в Казани, отлично говорит по-русски. На праздники он уехал домой к родителям. Если вдруг мы заблудимся или у нас возникнут какие-то проблемы в незнакомом городе, можно обратиться за помощью к Николе, — рассказала Ксения. — Мы прилетели в Белград 30 декабря. Город огромный. Обошли несколько туристических агентств, но гидов, ведущих экскурсии на русском языке, не нашли. Позвонили Николе. Он приехал и стал нашим гидом.

В один из праздничных дней Никола пригласил нас в гости в родительский дом. Встретили очень гостеприимно. Когда вошел отец Николы Мирко, он сначала поздоровался с моей подругой, я встала, чтобы его поприветствовать. В руке у меня был стакан с водой, и вдруг стакан трескается и разбивается вдребезги. Мне стало жутко неловко. Мирко обнял меня, обернулся к Николе и что-то сказал ему по-сербски. Глаза Николы стали просто огромными от удивления. Мне было очень интересно, что сказал папа. Никола ответил: «Отец сказал, что сноха в дом пришла». Оказывается, в Сербии есть примета: если в дом к холостому парню приходит незамужняя девушка и что-то в доме ломает, разбивает, значит, это его будущая жена.

4 января мы с подругой вернулись в Казань. Никола приехал позже. Мы стали общаться, начались отношения. Сыграли свадьбу. Три года назад у нас родился сын Мирослав.

- Когда Мирославу было 10 месяцев, мы летали в Белград, потом в Казань приезжала моя мама. Собирались к моим родителям в этом году, но пандемия нарушила эти планы… - рассказал Никола. - Сын ходит в детский сад, там он общается на русском языке. Я максимально стараюсь говорить с ним по-сербски. Он понимает, но отвечает по-русски. У Мирослава будет время выучить сербский язык.

За беседой время летит быстро. Мясо уже сварилось. Никола достал его из бульона и нарезал на небольшие кусочки. Бульон процедил и добавил овощи. Осталось только загустить суп мукой. Пока вкусная, сытная чорба настаивается, Никола и Ксения приготовили второе блюдо - гибаницу.

Гибаница - традиционный сербский пирог. Для него используются тончайшие листы теста фило. Чтобы сэкономить время, такое тесто можно купить в магазине.

Для начинки надо взять 6 яиц, 400 г шпината, 450 г брынзы, йогурт без вкусовых добавок, перец, соль. Смешать все ингредиенты. Выложить начинку на несколько слоев теста. Дальше надо аккуратно сформировать рулеты. Смазать их растительным маслом для получения хрустящей корочки - и в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 - 35 минут. Получается очень вкусно!

А на десерт нас угостили пирогом кох. Гостеприимные хозяева его приготовили заранее. Никола объяснил, что этот пирог должен не менее 8 часов провести в холодильнике, чтобы хорошо пропитаться молочным сиропом:

- Дома мама всегда печет кох с утра, чтобы он был готов к вечернему чаепитию. У каждой хозяйки наверняка свой рецепт коха. Мы сделали по рецепту моей мамы. Поделюсь семейным рецептом.

Тесто для коха простое. Для него понадобится 100 г манки, 180 г муки, 180 г сахарного песка, 6 куриных яиц.

Сначала необходимо отделить белки от желтков. Взбить белки в крепкую пену, понемногу добавляя сахар. Продолжая взбивать, по одному ввести желтки. Яичная смесь должна сильно увеличиться в объеме. Добавить разрыхлитель, манную крупу, муку и осторожно все перемешать.

Выпекать в форме с высокими бортиками. Форму предварительно надо смазать маслом и немного присыпать мукой. Выпекать при температуре 180 градусов 20 - 25 минут. Нарезать на порционные куски.

Молочный сироп готовится так: 800 мл довести до кипения, но не кипятить. Добавить в молоко 150 г сахара, чуть-чуть ванилина. Горячим сиропом обильно залить остывший пирог. Он должен впитать в себя весь сироп полностью. Осталось только поставить кох в холодильник. И через 8 часов нежнейший десерт готов! Его можно подавать с мороженым, вареньем, джемом или сметаной.

- В Сербии есть замечательный праздник - день покровителя семьи. У каждой семьи - свой покровитель. Покровителем семьи Николы считается святой Савва. Его день празднуется 27 января, - рассказала Ксения. - По традиции, передающейся из поколения в поколение, в этот день рано утром в храм несут специально спеченный хлеб, освещают его, дома накрывают праздничный стол. Мечтаю посмотреть, как это делает моя свекровь, чтобы продолжать эту семейную традицию.

Благодарим Ассамблею и Дом дружбы народов Татарстана за помощь в подготовке материала.