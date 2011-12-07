Новый год на удаленке: как провести каникулы в пандемию

Коронавирус сделал невозможным соблюдение многих привычных для нас ритуалов и традиций. Даже невинный хоровод вокруг елки превратился в опасное развлечение: ведь социальную дистанцию при этом соблюдать не получится! Неужели все пропало и праздник уже не спасти? Вовсе нет! Но раз уж 2020 год перевернул многое с ног на голову, то и провожать его предлагаем нестандартно.

Заедаем стресс

Даже если в этот раз праздничный бюджет многих россиян будет скромнее, чем в прошлые годы, без новогоднего угощения не обойтись никак. Ведь оливье и мандарины — это классика, они почти такие же важные символы Нового года, как Дед Мороз и Снегурочка. Тем более прошедший год принес немало стрессов, а вкусная еда — это один из простых и приятных способов вернуть себе хорошее настроение.

В этот раз традиционное меню предлагаем разнообразить блюдами, которые давно хотелось приготовить. Например, испечь немецкий рождественский штоллен. Этот удивительный кекс с большим количеством орехов и изюма может потом храниться в прохладном месте больше месяца и с каждым днем становится только вкуснее. А дети наверняка захотят поучаствовать в росписи новогодних пряников белой глазурью. Кстати, из пряничного теста можно сделать целый домик: глазурь станет не только украшением, но и «цементом» для стен.

Если же традиционным вариантом новогодней ночи было празднование вне родных стен и стоять у плиты совсем не хочется, можно заказать на дом блюда на любой вкус: от изысканной утки по-пекински до будничной пиццы. Но стоит иметь в виду, что вечером 31 декабря нагрузка на службы доставки будет высока, поэтому лучше не откладывать заказ до последнего.

Письмецо в конверте

Несмотря на формальную возможность выехать в другие регионы (и даже за границу) в это неспокойное время, многие предпочтут остаться дома. В связи с этим остро встает вопрос коммуникации в период праздников, особенно если человек живет один. Конечно, информационные технологии предлагают множество вариантов: и по видеосвязи позвонить можно, и фотографиями в социальных сетях похвастаться. Но это все не то… без души.

А давно ли вы отправляли открытки — самые настоящие: бумажные, с нарисованными елками и разноцветными шарами на обложке? С появлением возможности обмена мгновенными сообщениями поздравительные письма потеряли свою актуальность. Гораздо удобнее, нажав на кнопку, сделать массовую рассылку с очередным безликим новогодним стишком. Но традиционная открытка — это совсем другое удовольствие. Выбирать и отправлять ее очень приятно, а уж как радостно будет адресату получить такой внезапный сюрприз.

Кому писать? Да кому угодно! Близким и друзьям, живущим в других городах. Бабушкам и дедушкам в домах престарелых — специальные фонды ищут для пожилых людей «внуков по переписке». Абсолютно незнакомым людям, желающим получить открытку, а адрес можно узнать, зарегистрировавшись на специальном сайте. Ну и Деду Морозу письмо с просьбой о подарке, само собой!

Свежие идеи на свежем воздухе

На прогулке в морозную погоду опасность заболеть ниже, чем в душных многолюдных помещениях. Поэтому развлечения лучше выбирать соответствующие: самое время достать инвентарь для зимнего спорта. Для создания новогоднего настроения елку во дворе предлагаем украсить самодельными игрушками. Их можно сделать из бумаги или заморозить в ледяных формочках. А если рядом нет подходящего хвойного дерева, не беда — на березе мишура тоже будет смотреться отлично.

Все предложенные занятия кажутся слишком скучными и будничными? Тогда вот еще целый список идей для «спасения» Нового года:

— выучить новогоднее стихотворение;

— сделать с детьми самую сказочную поделку;

— украсить елку съедобными игрушками (пряники, конфеты, мандарины на веревочках и орехи в фольге) и без всякого стеснения потихоньку поедать их;

— нарисовать праздничную стенгазету или плакат-поздравление и повесить в подъезде;

— украсить всю квартиру гирляндами. И даже ванную!

— устроить конкурс кормушек для птиц «Чья „столовая“ понравится пернатым больше всего?»

— сделать подарок тому, кто в этом особенно нуждается: поучаствовать в сборе средств на благотворительность или стать волонтером;

— разобрать шкафы и оставить все ненужные вещи в старом году;

— устроить дома семейную фотосессию в одинаковых новогодних пижамах;

— всех обхитрить и лечь спать в праздничную ночь. Не слушать страшные новости, оставить все тревоги и волнения. Встретить 2021 год бодрым и, несмотря на любые вирусы, готовым к новым свершениям.