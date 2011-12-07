Почему быки в Татарстане особенные, или Как выращивают главный символ 2021 года в республике

Первое, что удивило нас на откормочной площадке, — это отсутствие привычных для ферм зданий. Ну, вы представляете — длинные кирпичные строения под крышей с огромными воротами, куда завозят корм, солому и откуда вывозят навоз. При входе непривычных к сельским запахам городских жителей обычно шибает в нос насыщенное амбре, исходящее от продуктов жизнедеятельности животных.

Быки, которых мы приехали навестить, находятся в просторных загонах, разделенных на несколько отсеков. Никаких навесов — вокруг чистое поле! И это при 15 — 20 градусах мороза. Конечно же, в первую очередь поинтересовались у работников: не замерзают ли быки?

— Нет, они привыкшие к таким погодным условиям, — рассказывает наш экскурсовод Ильмир Яруллин. — Это же особая порода, для которой морозы и метели обычное дело. Обратите внимание — у животных под ногами толстый слой соломы, поэтому они спокойно лежат, спят, холод им нипочем. Регулярно подстилка меняется — старая вывозится на поля вместе с навозом, затем стелется новая.

Внешне эти мясные бычки похожи на бизонов: такой же сильный торс, крупный округлой формы лоб и густая, хоть и короткая, шерсть. Этакая мощная красота: черно-белой или бело-черной расцветки, с нежно-розовым, похожим на зефир носом — быки так и просятся на фото годового календаря.

Как рассказал наш сопровождающий, сюда привозят полугодовалых телят и откармливают до возраста 18 месяцев. В рационе питания самое лучшее: кукурузный силос, семена кукурузы, комбикорм, душистое сено — все выращенное на полях хозяйства. Диета быкам противопоказана. Они должны набирать вес, поэтому едят всегда, как только захотят. Корм находится постоянно рядом, в шаговой доступности, прямо за оградой. Стоит только высунуть голову.

Несмотря на свой внушительный и даже грозный вид, быки трусливые и осторожные. При этом очень любопытные. Стоит только человеку подойти к ограде, как сразу же несколько животных подходят к забору. Осторожно вытягивая шею, принюхиваются своими розовыми носами, приглядываются и даже начинают то ли разговаривать, то ли петь. Словом, издают долгие протяжные звуки, похожие на жалобное подвывание. Ну точь-в-точь как дрессированные собаки, которые в цирке исполняют вокальный номер.

Ильмир предупредил, что не стоит подкупаться на эти милые выступления и думать, что быки безобидные.

— Относительно безопасно заходить в загон к молодым бычкам — они сами боятся посторонних и разбегаются от человека, — объясняет наш экскурсовод. — Но вот с остальными надо быть очень осторожным и всегда начеку. Работники, которые ухаживают за животными, проводят взвешивание и прочие манипуляции, по одному не заходят в этот загон. На всякий случай.

Напоследок прошу подтвердить или опровергнуть распространенное мнение, что быки не любят красный цвет.

— Ничего подобного за нашими животными не наблюдал, — смеется Ильмир. — Видите, некоторые наши работники в одежде красного цвета — и все спокойно. Скорее всего, агрессия у быков возникает по иным причинам. Например, при суматошном движении у них перед глазами.

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Ильмир Яруллин, как знаток вкусного мяса, рекомендовал приготовить нашим читателям на новогодний стол стейк Рибай.

Для этого стейка необходимо взять мясо лучшего качества розовато-красноватого цвета с белоснежными жировыми прожилками. Для жарки потребуется толстостенная или чугунная сковорода, лучше гриль, которую хорошо нагреть на средней температуре — не менее 5 минут.

Стейк размером с мужскую ладонь и толщиной 1,5 см посолить и поперчить с двух сторон, полить оливковым маслом. Важно соблюсти очередность: соль, перец и потом только масло. Жарить стейк надо на сухой сковороде и строго по времени. И потому желательно подготовить таймер, чтобы точно знать время приготовления. Мы рекомендуем вначале жарить 1,5 минуты, затем приподнять стейк и, не переворачивая, развернуть на 90 градусов, снова вернуть на сковороду и жарить еще 1,5 минуты.

Смазать жареную поверхность мяса разрезанной долькой чеснока, кусочком сливочного масла и сдобрить щепоткой розмарина. После чего повернуть на другую сторону и повторить операцию.

Обжаренный стейк переложить в подогретую посуду, накрыть крышкой и дать настояться 5 минут. Вытопившийся мясной сок смешать с чайной ложкой лимонного сока. Мясо нарезать на тонкие кусочки, красиво уложить на тарелке и полить подготовленным соусом.

Стейк не готовят в большом количестве. На сковороде могут находиться максимум два куска. Во время готовки не следует отвлекаться — все внимание мясу. И тогда у вас получится восхитительное блюдо!