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Президент РТ проведет большую пресс-конференцию, посвященную итогам 2020 года

Посмотреть ее можно будет сегодня в 11:00 на сайтах республиканских СМИ.

Сегодня в 11:00 глава РТ Рустам Минниханов проведет большую пресс-конференцию, посвященную итогам 2020 года, которая впервые будет транслироваться онлайн.

Проводиться мероприятие с представителями СМИ будет в Национальной библиотеке республики. На встрече Минниханов расскажет об основных показателях развития Татарстана, даст оценку событиям уходящего года, а также озвучит планы на следующий год. 

Посмотреть пресс-конференцию можно будет на сайтах республиканских СМИ.

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