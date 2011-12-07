Президент РТ проведет большую пресс-конференцию, посвященную итогам 2020 года

Сегодня в 11:00 глава РТ Рустам Минниханов проведет большую пресс-конференцию, посвященную итогам 2020 года, которая впервые будет транслироваться онлайн.

Проводиться мероприятие с представителями СМИ будет в Национальной библиотеке республики. На встрече Минниханов расскажет об основных показателях развития Татарстана, даст оценку событиям уходящего года, а также озвучит планы на следующий год.

Посмотреть пресс-конференцию можно будет на сайтах республиканских СМИ.