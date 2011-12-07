Президент РТ: В ближайшие пять лет основные сферы торговли перейдут в онлайн

Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что в ближайшие пять лет основные сферы торговли перейдут в онлайн.

На пресс-конференции глава республики подчеркнул, что такого роста электронной торговли не было бы без пандемии COVID-19. По его мнению, только пока людям кажется это чем-то сложным и непонятным, в ближайшие пять лет основные сферы торговли перейдут в онлайн.

«Немножко надо обучить предпринимателей, как попасть туда с учетом потребительских свойств продукта. Надо помогать нашему малому и среднему бизнесу с этим», — сказал Минниханов.

Руководитель РТ уверен, что с появлением электронных площадок любой человек со своим товаром может продвигаться, как внутри страны, так и за ее пределами.



