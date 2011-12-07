Рустам Минниханов возглавил рейтинг руководителей субъектов России

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал итоговое за 2020 год исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации.

Сообщается, что хронологические рамки исследования охватывают весь 2020 год.

«У нас мало губернаторов, которые действительно являются хозяевами своих территорий. Исключение — президент Татарстана Рустам Минниханов, который смог придумать тот самый альтернативный план действий в пандемию», – отметил социолог, заместитель гендиректора Института региональных проблем Михаил Бочаров.

Он также подчеркнул, что глава РТ смог «учесть и интересы населения, и интересы центра». Именно так, по его мнению, «должен поступать губернатор-политик, потому что все просчеты скажутся на его рейтинге, а победы — наоборот, укрепят положение».

Стоит отметить, что на втором месте в рейтинге расположился мэр столицы России Сергей Собянин, а на третьем – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.