Сколько денег тратят казанские пенсионеры на новогодние подарки детям и внукам?

РАБОТАЮЩИЕ. Врачу-диагносту Светлане Андреевне Мулиной 68 лет, но на пенсию она не собирается. По ее словам, медики, особенно ее специальности, сейчас на переднем крае борьбы с коронавирусом. Вторая причина - нужно помогать дочери, которая осталась одна с двумя детьми.

- По семейной традиции на Новый год мы стараемся дарить друг другу только полезные и нужные подарки. Поэтому о том, что нужно моим детям и внукам, я спрашиваю заранее, - делится опытом доктор.

В этом году, например, старшая дочь заказала маме коричневую тушь для ресниц на каждый день (около 700 рублей). Ее сын-студент, старший внук Светланы Андреевны, заметил, что для молодежи лучший подарок - деньги (2 тыс. руб.). А зять сообщил, что у него закончился мужской дезодорант (400 руб). У младшей дочери износились лыжные ботинки (1 тыс. руб.). Средний внук-восьмиклассник тоже намекнул на денежку для аксессуаров к компьютеру (2 тыс. руб.). Ну а младшей внучке бабуля давно обещала купить «тюбинг-ватрушку» (в статье новогодних расходов на подарки он оказался самым дорогим презентом - 2,4 тыс. руб.). С учетом сладких подарков внукам сумма общих расходов вылилась почти в 10 тыс. рублей.

- Для нас с мужем, тоже работающим пенсионером, это вполне подъемная сумма, - рассуждает медик. - Но если бы мы не работали, думаю, наши подарки оказались бы куда скромнее.

НЕРАБОТАЮЩИЕ пенсионеры ответили на вопрос о затратах так:

Марьяна, 63 года: На Новый год стараюсь подарить детям, внукам и племянницам небольшие, чисто символические подарки, учитывая их возраст и потребности. Подарки покупаю заранее, а затем раскладываю их в красивые и яркие новогодние пакеты. В этом году для дочери купила маску для лица и колготки: 45+300=345 руб. Сыну - мужской шампунь и шоколад: 150+45=195 руб. Снохе - дезодорант и шампунь: 99+100=199 руб. Племяннице, 38 лет, - маску для лица и колготки: 45+250=295. Внуку, 11 лет, - аккумулятор для ноутбука, соки, шоколад, хлопушки, киндер-яйцо - всего на 593 руб. Семилетнему внуку подарю игру для развития и сладости - 396 руб. Внучке 5 лет - набор для игры в ванне, соки, хлопушки - 430 руб. Трехлетней внучке - набор для игры в театр, соки, шары - 402 руб. Внучке 13 лет - деньги - 400 руб. Внучке 2,5 года - развивающую игру - 150 руб. Итого: мои траты на новогодние подарки близким составили около 3,5 тыс. рублей.

Кстати, киндер-яйца, шоколад, соки брала по акции. Развивающие игры, аккумулятор, дезодорант, шампунь - в магазине оптовых цен.

Ясмина, 63 года: А мы в семье давно решили отменить все подарки, кроме особенных дат: юбилей, свадьба и тому подобное. С деньгами у всех не так просто. В моей семье все очень много работают, и у всех проблема со свободным временем. Поэтому в магазины ходим только по необходимости, в основном закупаемся впрок.

Но Новый год, конечно, особое внимание детям, ну и друг другу тоже. Я планирую невесткам сшить красивые фартуки и кухонные полотенца, сыновьям связать варежки, а детям вручить сладости, игрушки. Получается очень бюджетно: с моей скромной учительской пенсии планирую потратить на все около 3 тыс. руб. Да и самой интересно проявить фантазию, сшить или связать что-нибудь оригинальное. Мы стараемся на праздничные выходные побольше времени быть вместе - это самый желанный подарок. Совместный поход в лес, на озеро, в кино или театр. Очень любим всей кучей готовить еду: с шутками, песнями, разговорами. Сыновья колдуют над мясом, невестки затевают пироги, внучки крошат салаты. А внуки стараются никому не мешать и везде участвовать. Тоже получается выигрыш в деньгах и во времени. А самое главное - это огромная радость быть вместе!

Рахиля апа, 65 лет: На пенсии я уже не первый год, финансами своими управлять умею. Подарки на Новый год дарить люблю, а готовить их заранее начинаю. Старое правило гласит: лучший подарок тот, который своими руками сделан. Вот и стараюсь своими руками красивые и нужные подарки детям и внукам приготовить.

Сыновьям и мужу носки шерстяные связала. Они зимнюю рыбалку любят, пусть ноги в тепле будут. Внукам, а их у меня четверо, подушки-думочки сшила из красивых лоскутов и набила утиным пухом. Мягкие получились, нарядные. Снохам по пирогу испеку с луговыми ягодами, вместе чай попьем. Без сладостей и фруктов праздник не бывает, поэтому куплю шоколадных дедов морозов, снегурочек, немного конфет и мандаринов.

Если все это купить, сумма немалая получится: 3 пары шерстяных носков - почти 3 тыс. руб., 4 пуховые подушки - 4 тыс. руб., 2 больших пирога - 500 руб. каждый, сладости - 500 руб. Итого: 8,5 тыс. руб. Эта сумма для меня неподъемная. Пенсия-то всего 11200 руб. Но я потрачу деньги только на шерсть, муку, масло, сахар и сладости. Думаю, в 2 тысячи уложусь, а подарки мои ничуть не хуже магазинных будут!