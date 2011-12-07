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В Общественной палате РТ состоится прием граждан по вопросам ЖКХ

Прием будут осуществлять члены Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по общественному контролю и эксперты по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Батурина, 7, кабинет 136.

Завтра, 25 декабря, с 9 до 12 часов в Общественной палате Республики Татарстан состоится прием граждан по актуальным вопросам в сфере ЖКХ.

Прием будут осуществлять члены Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по общественному контролю и эксперты по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Батурина, 7, кабинет 136. Свои обращения жители города и республики могут оставить через интернет-приемную Общественной палаты Республики Татарстан https://oprt.tatarstan.ru/ipriem/message-form.htm до 25 декабря или позвонив в день приема граждан с 9 до 12 часов по телефону 8 (800) 350-44-72.

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