В Татарстане обсудили возможность организации производства полимера «полиамида-66»

Под руководством Президента РТ Рустама Минниханова состоялось совещание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». На нем участники обсудили возможность организации производства полимера «полиамида-66».

Презентовал возможности нового полимера заместитель гендиректора компании «КамГеоТекс» Владимир Смирнов. По его словам, производство «полиамида-66» востребовано для целого ряда отраслей экономики, в том числе при создании современных термостойких материалов.

К примеру, по поручению Минобороны РФ специалисты «Спецвоенпрома» разработали специальные термокомплекты для работы при высоких и низких температурах. Они уже прошли проверку в войсках, однако их производство сейчас ограничено отсутствием импортных нитей «полиамида-66».

Гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин в свою очередь добавил, что производство данного полимера станет настоящим прорывом для татарстанской нефтехимии.

«Это будут тысячи новых рабочих мест, появится большая база для малого бизнеса и других производств», — отметил Яруллин.

Выслушав докладчиков, Президент РТ поручил детально проработать возможность создания такого производства в республике, в том числе — с учетом господдержки.



