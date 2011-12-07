Вакцина, бедность, цены: о чем говорил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции

Об экономике

Глава государства, оценивая уходящий год, сравнил его с погодой:

— Она бывает плохая или хорошая? Погода — она и есть погода. Так и год: и плюсы есть, и минусы.

Путин напомнил:

— На данный момент времени падение ВВП — 3,6%. Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Европы, Евросоюза, меньше, чем в США.

Кроме того, он выразил надежду, что сельское хозяйство по итогам года покажет положительную динамику, и заметил, обрабатывающая промышленность «подросла» на 1,1%.

О выплатах на детей и индексации пенсий

Семьи с детьми к Новому году получат от государства еще по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 7 лет включительно, заявил Президент РФ.

Страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам будут проиндексированы в 2021 году выше инфляции — на 6,3%. Также глава государства подчеркнул, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам возможно при условии бюджетной обеспеченности.

— Ленинцы знают, что в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили, — вспомнил Президент РФ.

О заработной плате и безработице

— Реальная заработная плата (прошу сразу граждан на меня не сердиться, то, что я сейчас скажу, не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни, тем не менее это усредненная цифра, мы должны тоже на нее ориентироваться), надеюсь, подрастет у нас до конца года где-то на 1,5%, к сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения, — заявил Владимир Путин.

Уровень безработицы в стране на начало года был 4,7%, а сейчас подрос до 6,3%.

— Все, что мы делаем по поддержке экономики, по поддержке пострадавших отраслей производства, связано напрямую с поддержанием рабочих мест. Сейчас 6,3%, надеюсь, что нам в течение следующего года удастся выйти на прежние показатели, — заверил Президент РФ.

О российской вакцине от COVID-19

Президент подчеркнул, что в условиях пандемии российская система здравоохранения «оказалась более эффективной» на фоне других стран.

— Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела, так можно сказать, и начала производить вакцину и Научного центра имени Гамалеи, и новосибирского центра «Вектор». Хорошие вакцины, я уже много раз об этом говорил, и безопасные, и эффективно действующие: 95 с лишним процентов, под 96 — 97 уже, говорят специалисты, уровень защиты, — сказал гарант Конституции.

О бедности

Рассуждая о бедности в стране, Владимир Путин вспомнил, какая ситуация была в 2000 году: за чертой бедности находились 29% населения, каждый третий жил на доходы ниже прожиточного минимума.

— Мы в 2017 году вышли на планку где-то 12,3% живущих за чертой бедности. Сейчас, к сожалению, из-за этих всех проблем эта планка приподнялась до 13,5%. И это, конечно, много, это около 20 миллионов человек, это все равно очень много, — подчеркнул Путин.

Президент тем не менее отметил, что есть план по снижению количества людей, живущих за чертой бедности. В частности, к 2030 году с 13,5% эта планка должна опуститься до 6,5%.

— Плохо, конечно, что и 6,5 сохранится, но мы должны исходить из реалий. Это реально, я считаю, цель амбициозная, но реальная, — уверенно сказал Президент РФ.

О массовой вакцинации

Владимир Путин, отвечая на вопрос о необходимости массовой вакцинации, сказал:

— Я считаю, что это нужно делать.

Ибо, по мнению отечественных и зарубежных вирусологов, это один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией. Вакцинация должна создать общенациональный, популяционный иммунитет.

— И повторяю еще раз: наша вакцина — эффективная и безопасная. Поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться, — расставил акценты глава государства.

По его словам, в начале 2021 года предприятия страны выпустят миллионы доз вакцины и ее количество будет увеличиваться.

О ценах

Президент жестко прошелся по стоимости продуктов питания:

— При том, что у нас урожай рекордный — за последние 6 лет у нас рекордный урожай, и в этом году он будет 131 миллион тонн, а может быть, даже 134, побольше, — а хлеб растет в цене, макароны в цене растут. Это что такое? Это с какой стати-то?

— Второе — сахар. Мне когда-то говорили: надо «прикрутить» нам тростниковый сахар, надо поддержать своих производителей. Мы разными способами это сделали, но не для того, чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке, ведь министр мне что сказал: для внутреннего потребления достаточно. И в то же время как это достаточно, если на 75% рост цен произошел? — сетовал Президент РФ.

Также глава государства удивился росту цен на подсолнечное масло:

— Что, у нас семечек нет? Достаточно тоже. А почему происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена, значит, на внешний рынок пошло больше значительно, и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что совершенно недопустимо.

Об открытии границ

Путин пообещал, как только врачи позволят — границы будут открыты. Однако он выразил пожелание, чтобы россияне пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны государства внутреннего туризма.

— Одна из пострадавших отраслей нашей промышленности — это авиационные перевозки. И в этом смысле, конечно, очень важно разрешить возможность летать к нам и нашим компаниям летать за границу. У нас за границу летают 32 миллиона человек, давайте этот поток перенаправим в Петербург, оставляют за границей 35 миллиардов долларов в год. Если такие потоки будут направлены на наши внутренние возможности, на развитие внутреннего туризма, то это будет здорово, — сказал Президент РФ, отвечая на вопрос питерского журналиста.

О Нагорном Карабахе

Глава государства вспомнил, в горячей точке регулярно возникали перестрелки, локальные стычки, что в итоге вылилось в большой конфликт.

— Позиция России всегда заключалась в том, что мы должны без всякого кровопролития прийти к договоренностям, — заявил Путин. — Так была выстроена наша позиция и в Минской группе, где сопредседателями являются Россия, США и Франция. Мы всегда на протяжении многих лет — сейчас повторю нашу позицию — исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены 7 удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха. Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, то есть должен быть передан на будущее. Должен быть зафиксирован статус-кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор, то есть это коридор связи между Арменией и Нагорным Карабахом.

Президент еще раз подчеркнул:

— С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики. Повторю еще раз: сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала, поэтому в этом смысле, имея в виду это обстоятельство, сам Нагорный Карабах — это тоже с точки зрения международного права Азербайджан.

О содержимом кружки

У Президента РФ поинтересовались, что налито в кружку, которая стояла на столе по правую руку от него на протяжении пресс-конференции.

— Чай. Это даже не чай, это завар сибирских трав, — объяснил глава России.

О СМИ

Главный редактор ростовской газеты «Наше время» Вера Южанская рассказала Путину о ситуации с редактором региональной газеты «Вперед». Она была уволена владельцем издания — комитетом по управлению имуществом — без объяснения причин.

— Без нормальной работы СМИ гражданское общество не построим. Это очевидно, потому что эффективная, живая пресса — это и есть часть гражданского общества, — подчеркнул Путин. — Я не знаком с тем конфликтом, о котором вы сейчас рассказали, и не знаком с работой главного редактора Пивоваровой, главного редактора газеты «Вперед», но я верю вашим словам, верю на слово, что называется. Вы сказали, что ее уволил комитет по управлению имуществом, да? Мы с вами понимаем, что структуры, которые управляют имуществом, они как бы от имени государства владеют собственностью. Но совершенно очевидно, что это та структура, которая не должна заниматься, что называется, контентом, содержанием. Они только должны следить за тем, чтобы ничего не украли и чтобы все было на месте, чтобы у государства из-под носа ничего не утащили. Я надеюсь, что скрепки, стулья и другая редакционная мебель на месте, поэтому ясно, что это не комитет по имуществу там сработал, а кто-то, кто руководит комитетом по имуществу Батайска.

Глава государства поручил губернатору Ростовской области Василию Голубеву и представителям Общероссийского народного фронта разобраться в данной ситуации.

О секретах семейного счастья

Исландский журналист Хаукур Хаукссон, внеся предложение об организации круглого стола с участием глав государств, полюбопытствовал у Путина, в чем секрет семейного счастья.

— Это любовь. Но это не секрет. Это все знают, и это понятие универсального характера, оно должно лежать в основе отношений и в семье и, если уж вы затронули международные отношения, и в отношениях между народами, — ответил гарант Конституции.

О тостах

— Что касается тостов, то в этой связи у меня, так же как у любого нашего человека, у любого гражданина на Новый год всегда тостов много, важно только, чтобы количество принимаемого шампанского-либо других напитков было умеренным, а количество тостов — это не важно. Конечно, мы все будем поднимать тосты за своих близких, за свою семью, за своих друзей, за коллег. Но у меня и у моих друзей, в моей семье главным тостом всегда является один: «За Россию!».