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Валиев: На следующий год по инвестпрограмме в планах заменить 29 тысяч приборов учета

Менять приборы учета по мере их выхода из строя и истечения срока поверки в многоквартирных жилых домах является обязанностью «Татэнергосбыта».

Первый заместитель гендиректора АО «Татэнергосбыт» Марат Валиев сообщил о планах установки в Татарстане 29 тысяч приборов учета нового поколения на 2021 год.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» спикер подчеркнул, что менять приборы учета по мере их выхода из строя и истечения срока поверки в многоквартирных жилых домах является обязанностью гарантирующего поставщика. Так, за 2020 год было заменено 18 тысяч приборов учета. На следующий год по инвестпрограмме в планах заменить 29 тысяч. 

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