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Власти РТ расчитывают построить трассу М12 за три года

Новая федеральная трасса разгрузит существующую М7.

Власти республики планируют закончить строительство трассы М12 за три года. Президент Рустам Минниханов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам года в республике, отметил, что для реализации проекта требуется «немного денег и помощь Всевышнего».

Ожидается, что будущая дорога станет частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай» и разгрузит проходящую через Татарстан М7. Вдоль маршрута новой трассы проживает порядка 40% россиян.

КВ
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