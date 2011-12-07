Власти РТ расчитывают построить трассу М12 за три года

Власти республики планируют закончить строительство трассы М12 за три года. Президент Рустам Минниханов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам года в республике, отметил, что для реализации проекта требуется «немного денег и помощь Всевышнего».

Ожидается, что будущая дорога станет частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай» и разгрузит проходящую через Татарстан М7. Вдоль маршрута новой трассы проживает порядка 40% россиян.