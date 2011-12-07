Чемпионат WorldSkills-2019 в Казани: начат обратный отсчет

В торжественной обстановке на улице Баумана была запущена кнопка часов на стеле. «Мы сегодня говорим, что до WorldSkills-2019 осталось не 209, а 200 дней потому, что через этот срок к нам начнут приезжать наши гости. Мы должны достойно их встретить, показать наше гостеприимство и традиции», - сказал Президент РТ Рустам Минниханов на торжественной церемонии открытия стелы.Он поблагодарил Президента РФ Владимира Путина и руководство WorldSkills за доверие, которое оказано республике. Принимавшая участие в мероприятии заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова напомнила собравшимся, что с 22 по 27 августа в Казани пройдет мировой чемпионат рабочих профессий.«Сегодня начинается отсчет времени до первого гостя, который приедет в Казань для участия в чемпионате. Правительство РФ и наша страна уделяют огромное внимание рабочим профессиям. Проведение этого чемпионата - еще одна возможность проявить себя, выбрать профессию. Надеюсь, что чемпионат станет путеводной звездой в жизни для молодых людей», - отметила она.Президент WorldSkills International Саймон Бартли сообщил собравшимся на центральной улице Казани молодым людям, что с момента присвоения столице Татарстана права проведения чемпионата WorldSkills прошло 1264 дня. До церемонии открытия чемпионата в Казани осталось 209 дней.«Мы воодушевлены тем, что все жители Казани и гости присоединятся к нам, когда будут проходить по улице Баумана. Суть соревнований WorldSkills заключается в том, что умения и навыки молодых людей способны изменить их жизнь. Каждый раз, когда вы будете проходить мимо и видеть эти часы, подумайте о том, какое значение это мероприятие имеет для большого количества молодых людей», - сказал гость, обращаясь к собравшимся горожанам.Стела обратного отсчета времени до 45-го мирового чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills-2019, установленная на Баумана, одновременно является арт-объектом и фотозоной. Здесь смогут сфотографироваться на память гости и жители города.В эти дни в Казани проходит неделя подготовки к мировому чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills-2019. В мероприятии принимают участие делегаты из 62 стран, сообщает ИА «Татар-информ». Среди приглашенных - члены совета директоров WorldSkills International, технические специалисты и администраторы площадок, менеджеры по управлению компетенциями, представители компаний-партнеров.