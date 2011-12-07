Хореограф Нина Кружакова: Мой девиз - воспитать Человека с большой буквы!

Вторая мамаТогда у нее за плечами было 65 лет трудового стажа. Из них полвека Нина Ивановна проработала в городском Дворце детского творчества им. Алиша, который раньше именовался городским Дворцом пионеров и школьников. Судьба распорядилась так, что именно ей предстояло стать основателем легендарной хореографической студии «Алишевец», известной своими знаменитыми воспитанниками. Многие из учеников Нины Ивановны закончили институт культуры и выбрали хореографию своей профессией. Нина Ивановна на праздновании 60-летия хореографической студии «Алишевец»Среди ее выпускников солистка Государственного ансамбля РТ Гузель Утяганова, заслуженный работник культуры РФ Светлана Моисеева, заслуженный работник культуры РТ Ренат Шамсутдинов, казанские педагоги Сергей Досов, Гульнара Фахрутдинова, Марина Протопопова из Заинска... Дело педагога-хореографа продолжают ее ученицы в студии «Алишевец»: заведует студией Лариса Северьянова, ведет группы Ирина Пальцева. Судьба разбросала выпускников Нины Кружаковой не только по всей стране, но и по всему миру. Так, заслуженный артист РТ Николай Шильников танцует в Словении, заслуженный артист РФ Игорь Жуков - солист балета Пражской оперы. Но все до сих пор помнят свою учительницу, многие называют ее второй мамой. А вот свою семью создать так и не получилось - все личное время было отдано работе, признается Нина Ивановна. Ученики практически стали ее детьми.«В прошлом году на 95-летие пышных торжеств не получилось, а вот на мой 90-летний юбилей приехали 60 моих учеников, - рассказывает Нина Ивановна. - В День учителя в прошлом году поздравления получила от 42 выпускников. Не забывают меня. Обязательно заглянут на неделе, проведают...»Как любовь к танцам победила математикуТанцевать и петь будущий педагог-хореограф любила с детства. Даже в голодные военные годы, работая на заводе, не переставала участвовать в самодеятельности. Свои трудовые будни семнадцатилетней девчонкой начала с комплектовщицы деталей на складе, потом ее повысили до диспетчера цеха, а в 20 лет назначили начальником планового бюро цеха. Ее работу оценило руководство, вручив медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны в 1941 - 1945 годы».Но сила искусства победила: в 50-е годы, закончив на отлично полуторагодичные курсы при Доме народного творчества, Нина получила разрешение стать «платным руководителем танцевального коллектива» и после трудового дня на заводе им. Горбунова спешила в заводской клуб преподавать хореографию. «Однажды я решила, что мне непременно нужно получить вторую специальность, помимо хореографии. Поступила на вечернее отделение физико-математического факультета пединститута, чтобы стать учителем математики старших классов. Но, получив диплом, смогла проработать в школе лишь год - любовь к хореографии пересилила... Хотя спустя время я поняла, что у математики и хореографии много общего: оба предмета требуют точности», - делится Нина Ивановна.Из учеников она старалась прежде всего воспитать Человека с большой буквы. Говорит, бывала и строга - как без этого? Но всегда любима детьми. Занятия танцами прививают прежде всего культуру поведения, считает педагог. И конечно же, умение держать осанку - это остается на всю жизнь. Даже сейчас, когда пенсионерка заходит в поликлинику, врачи удивляются: как в таком возрасте можно ходить с прямой спиной?!Встреча с ГагаринымПрактически сразу после окончания специальных курсов при Доме народного творчества в 1956 году Нину Кружакову приглашают в городской Дворец пионеров вести хореографический кружок. А уже через год ее коллектив участвует в первой Декаде татарской литературы и искусства в Москве. В то время это было высшим признанием заслуг коллектива и плодотворной работы ее руководителя, награжденного позднее нагрудным знаком «Отличник народного просвещения». Хореографический коллектив продолжает активно участвовать в концертах, фестивалях, многократно становится лауреатом фестивалей и дипломантом конкурсов, гастролирует по стране. В 60-е годы руководитель коллектива была награждена медалью «За трудовую доблесть».В 1964 году Нину Ивановну пригласили поработать хореографом в «Артек», в лагерь «Морской». И однажды туда приехал Юрий Гагарин - он привез своих дочек на отдых. Когда они с начальником обходили корпус, где должны были разместить дочек космонавта, все ребята выстроились по стойке «смирно» в ожидании встречи с героем. И вот они прошли, кивнув головами, а ребята в недоумении: «Нина Ивановна, где же Гагарин?» Тогда многие из ребят его не узнали, поскольку он был одет не по форме... В честь приезда космонавта был дан концерт, прошли спортивные мероприятия на Кубок Юрия Гагарина. Кстати, жила тогда Нина Ивановна в одном корпусе с дочками Гагарина и обеих обучала хореографии.В 1977 году «Алишевец» стал лауреатом Международного фестиваля народного детского творчества, проходившего во всероссийском детском лагере «Орленок». В 1985 году казанский хореографический коллектив «Алишевец» принимал участие в международном фестивале «Салют, мир! Салют, фестиваль!» Сначала фестиваль проходил в Москве, а потом продолжился в «Артеке», куда и приехал первый Президент СССР Михаил Горбачев со своей супругой и внучкой. После концерта на стадионе он поблагодарил всех педагогов за участие в фестивале. В начале 1990-х годов «Алишевец» побывал и в городе-побратиме Казани Брауншвейге. Несмотря на небольшое число выехавших за рубеж исполнителей - всего 8 человек, ребята показали не только хорошую хореографическую, но и спортивную форму: играли в волейбол и настольный теннис. После Германии коллектив побывал в Польше и Швеции. В 2003 году Нине Ивановне был вручен нагрудный знак «За заслуги в образовании».Главное - жить с интересомТеперь о творческой деятельности напоминает множество медалей, наград и еще фотографии, которые бережно хранит заслуженный работник культуры РТ Нина Кружакова в своем альбоме. Напоминают о тех годах весточки и телефонные звонки от ее воспитанников. В конце встречи интересуюсь секретом долголетия педагога. «Главное - жить с интересом, любить детей и творчество. А также всегда быть в движении и искать что-то новое...» - делится она.