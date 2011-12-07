Роберт Уразов: На WorldSkills-2019 продемонстрируют рабочее место мастера ближайших 10 лет

На площадке WorldSkills-2019 участникам продемонстрируют профессии будущего. Генеральный директор WorldSkills Russia Роберт Уразов отметил, что в отдельном павильоне можно будет увидеть «современное рабочее место профессионала ближайших 5 – 10 лет». Об этом он заявил сегодня после заседания оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира WorldSkills-2019 в Казани.«Будет создан специальный павильон, в котором участникам продемонстрируют современное рабочее место профессионала ближайших 5 – 10 лет. Это рабочие места, которые будут появляться в мире. Многие вещи сейчас автоматизируются, и дети гораздо раньше могут осваивать сложные виды деятельности. Это стало возможным, когда появляются такие соревнования, в том числе среди 14-летних», – отметил спикер.По его словам, во время проведения чемпионата предусмотрена деловая программа. «Предполагается, что будет не только классическое обсуждение вопросов, – сказал он. – России важно, чтобы возникло 50 региональных команд, которые потом смогут внедрять те технологии, которые сейчас разрабатываются и будут презентованы на чемпионате, в реальную практику работы наших колледжей и ресурсных центров».45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа.