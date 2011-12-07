Банки возобновили выдачу льготных автомобильных кредитов

Для жителей Татарстана на покупку автомобиля вновь стали доступны четыре программы льготного кредитования. На эти цели Правительство РФ направит почти 8,9 млрд рублей.

Так, участником программы «Первый автомобиль» могут стать те татарстанцы, кто приобретает машину впервые. Если же в семье есть хотя бы один ребенок, жители республики могут воспользоваться скидкой в рамках программы «Семейный автомобиль». Кроме того, действует программа «Медицинский работник» для сотрудников госучреждений. Также получить 10-процентную скидку можно по программе субсидирования «Трейд-ин».

Чтобы принять участие в одной из этих программ, претенденту необходимо иметь российское гражданство, водительское удостоверение, а также отсутствие действующих автокредитов.

Субсидии предоставляются на покупку автомобилей только российской сборки. Стоимость машины не должна превышать 1,5 млн рублей.