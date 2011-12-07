Блогер из Набережных Челнов залил каток на террасе своей квартиры, расположенной на 24-м этаже. Видео катания он опубликовал в социальных сетях.

Молодой человек проживает в элитном жилом комплексе. С террасы его квартиры открывается вид на проспект Сююмбике и реку Каму, чем он и делится в своем ролике.

На видео видно, как автор подключил шланг к крану на кухне и вывел его на балкон. По словам челнинца, заливка площадки горячей водой заняла несколько часов. После того, как образовался лед, его друзья решили прокатиться на нем.

На вопрос комментаторов о том, куда уйдет вода при потеплении, челнинец ответил, что терраса снабжена системой водоотведения.