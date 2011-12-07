Двух казанцев заключили под стражу за сбыт фальшивых пятитысячных купюр

В Казани задержаны двое мужчин, которые сбывали фальшивые пятитысячные купюры, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По информации ведомства, казанца сбывали фальшивые деньги в торговых точках города. Во время обыска полиция обнаружила 17 купюр номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. В ходе экспертизы данные подтвердились.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по стать «Сбыт поддельных денег». Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы. На данный момент они заключены под стражу.