Ковидный год закрыл на замок 8 отелей Казани

Средняя загрузка гостиниц Казани в 2020 году составила лишь 37%, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 60%. А 8 объектов гостиничной сферы и вовсе не выдержали простоя из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и вынуждены были уволить персонал и закрыться ввиду отсутствия постояльцев.

Такие данные привела в своем отчетном докладе об итогах туристического сезона в Казани за 2020 год на совещании в исполкоме Казани директор городского комитета по туризму Дарья Санникова.

И только после отмены ограничений 5 июня гостиничный бизнес столицы Татарстан начал восстанавливаться. Так, например, в декабре 2020 года открылся отель Neo Kazan Palace by Tasigo 4* на 96 номеров.

Сейчас номерной фонд города в 245 средствах размещения составляет 8182 номера.