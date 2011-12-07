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Лучший студент 2020 года получит в Казани 50 тысяч рублей и грант на обучение

Сегодня учащиеся высших и средне-специальных образовательных учреждений всей России отмечают свой профессиональный праздник — День студента.

В Казани основные события праздника, совпадающего с христианским празднованием в честь святой Татьяны, развернутся на разных площадках города во второй половине дня. Например, студенты КНИТУ-КАИ отметят праздник массовыми гуляниями в парке «Черное озеро». Вечером большая праздничная программа ждет студентов в концертном зале «УНИКС». 

А в КРК «Пирамида», также уже вечером, состоится официальное подведение итогов главного занятия студента — учебы и общественной деятельности. В ходе торжественной церемонии объявят победителя республиканского конкурса «Лучший студент года 2020 года». В числе претендентов — почти 50 человек. Наградой лучшему студенту 2020 года Республики Татарстан станет денежная премия размером в 50 тысяч рублей и грант на обучение в любой выбранной победителем стране и вузе. 

Такие подробности празднования Дня студента в Казани сообщили в ходе завершившегося делового понедельника в мэрии Казани.

КВ
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