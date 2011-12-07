В Зеленодольском районе прошел Зимний внедорожный фестиваль

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На Зимний внедорожный фестиваль прибыло более ста участников из республики и других близлежащих городов.
По сообщению организаторов, мероприятие такого формата еще не проводилось не только в Татарстане, но и в стране в целом. Самому юному спортсмену исполнилось только 8 лет, самому взрослому – за 50.
В рамках фестиваля прошли заезды на мотоциклах, квадроциклах, а также багги в разных возрастных категориях, а для зрителей организована выставка техники.