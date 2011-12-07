Среди студентов-иностранцев Казани больше всего китайцев

Сейчас в Казани в высших и средне-специальных учебных учреждениях обучается 166 тысяч студентов. Из них 42 тысячи — это казанцы, 109 тысяч — иногородние, а 15 153 студента — иностранцы. Количество первокурсников составило 30 652 человека.

Такие данные сегодня, в День российского студенчества, сообщили на совещании в исполкоме Казани. Больше всего желающих обучаться именно в Казани приехало из Китая — таких в наших вузах 1 400 человек. Немногим меньше студентов-иностранцев — из такой же многонаселенной страны, как Индия — их 1 000 человек. В целом многонациональное международное сообщество студенчества в Казани говорит на 75 языках мира.