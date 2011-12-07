В 2020 году власти Казани сохранили часть бюджета на 1 млрд рублей

Власти Казани в прошлом году сэкономили часть бюджета благодаря конкурентной политике и закупкам, сообщил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

«Никому не нужно объяснять, насколько важна экономия в условиях кризиса, вызванного пандемией. Тем более когда речь идет о сэкономленной сумме свыше 1 млрд рублей», — уточнил градоначальник.

Так, за счет привлечения участников на торги удалось сэкономить 558 млн рублей, а за счет рекомендаций по оптимизации начальной цены контракта — 492 млн рублей.

По словам мэра, грамотно распределять средства помогает дирекция по конкурентной политике и закупкам. «Есть еще один плюс от работы дирекции — качество заполненных заявок растет. Только 5,5% поданных документов из всего объема были отклонены», — сказал Метшин.

Среднее количество участников на торгах выросло на 13%, а показатель отклоненных заявок, наоборот, стал ниже, чем за аналогичный период 2019 года.